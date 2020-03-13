Телеком

13:41 13.03.2020

"Vodafone Украина" запускает бесплатную услугу безлимитного доступа к соцсетям и мессенджерам на время карантина

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"Vodafone Украина" запускает бесплатную услугу безлимитного доступа к соцсетям и мессенджерам на время карантина

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" на время карантина бесплатно предоставит своим клиентам безлимитный доступ к социальным сетям (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest) и мессенджерам (текстовые и графические сообщения в Viber, Telegram, WhatsApp, Skype та Snapchat).

Как сообщила пресс-служба оператора в пятницу, чтобы воспользоваться доступом к услуге Online pass, нужно набрать комбинацию *316*1#. Услуга для безлимитного общения в социальных сетях будет действовать в течение 28 дней с момента подключения, после чего будет отключена. Проверить статус услуги Online PASS можно с помощью USSD команды *316*2#.

Услуга доступна для подключения клиентам предоплаченных тарифных линеек Vodafone Family, Vodafone RED Extra, Vodafone RED, Vodafone RED 2015, тарифов Vodafone Light+ та Vodafone ZAHID. В тарифах Vodafone SuperNet Start/Pro/Unlim и Joice услуга Online PASS уже включена в пакет услуг согласно условиям тарифа и не требует подключения.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн при росте дохода на 8% - до 12,9 млрд грн. В компании объясняют этот показатель увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

Теги: #vodafone
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