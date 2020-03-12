Телеком

13:59 12.03.2020

Киевсовет разрешил телеком-операторам запустить 4G на всех станциях метро к концу 2020г

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Киевсовет разрешил телеком-операторам запустить 4G на всех станциях метро к концу 2020г

 Киевский городской совет предоставил доступ телеком-операторам к инфраструктуре города, в частности, к метрополитену.

Как сообщается на странице Министерства цифровой трансформации в Facebook, это решение разрешает мобильным операторам "Киевстар", lifecell и "Vodafone Украина" к концу 2020 года запустить 4G-связь на всех станциях и пути следования поездов метро.

Ожидаемая скорость интернета в метро - 60-80 Мбит/с в диапазоне 1800 МГц. При этом, как отмечает Минцифры, в планах задействовать диапазон 2600 МГц.

Как сообщалось, мобильные операторы "Киевстар", Vodafone Украина и lifecell 5 марта 2020 года запустили 4G-связь на станции Киевского метрополитена "Академгородок".

В июле 2019 года "большая тройка" мобильных операторов ("Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell) признали победителем тендера по поиску подрядчика для строительства 4G-сети в Киевском метрополитене украинскую дочку китайской технологической компании Huawei.

Киевская горгосадминистрация с 1 февраля 2018 года расторгла сделку с компанией Mosquito Mobile, выигравшей тендер на строительство сети Wi-Fi Киевском метрополитене в 2014 году.

Теги: #связь #киевсовет #4g
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