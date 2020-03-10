Телеком

12:00 10.03.2020

Минцифры и Data Group подписали меморандум о сотрудничестве, намерены реализовать пилот по безопасному Wi-Fi в школах

1 мин читать
Минцифры и Data Group подписали меморандум о сотрудничестве, намерены реализовать пилот по безопасному Wi-Fi в школах

Министерство цифровой трансформации Украины и оператор фиксированной связи Data Group (Киев) подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщило ведомство на своей странице в Facebook, стороны договорились сотрудничать в следующих направлениях:

- стимулирование создания условий для реализации цифровых прав граждан;

- стимулирование распространения среди предпринимателей технологических решений для эффективной защиты информации и киберзащиты;

- обмен компетенциями и опытом для эффективного развития информационно-телекоммуникационных систем.

Кроме того, как отмечает Минцифры, в планах совместно реализовать пилотный проект по безопасному Wi-Fi в школах, который позволит контролировать и фильтровать интернет-трафик.

Теги: #wi_fi #минцифры #data_group #школы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:57 10.03.2020
ДТЭК впервые в Украине проложил Wi-Fi в шахте на глубине 0,5 км

ДТЭК впервые в Украине проложил Wi-Fi в шахте на глубине 0,5 км

19:37 05.03.2020
В школах и вузах Черновицкой области на две недели приостановили обучение

В школах и вузах Черновицкой области на две недели приостановили обучение

13:31 04.03.2020
Федоров подал электронную декларацию как кандидат на должность вице-премьера - министра цифровой трансформации

Федоров подал электронную декларацию как кандидат на должность вице-премьера - министра цифровой трансформации

11:46 27.02.2020
Кабмин разрешил украинским компаниям трудоустроить 5 тыс. высококвалифицированных IТ-специалистов с получением вида на жительство - Федоров

Кабмин разрешил украинским компаниям трудоустроить 5 тыс. высококвалифицированных IТ-специалистов с получением вида на жительство - Федоров

10:03 27.02.2020
Проект решения Киевсовета по допуску мобильных операторов в столичное метро для внедрения 4G связи рассмотрен Госрегслужбой – Минцифры

Проект решения Киевсовета по допуску мобильных операторов в столичное метро для внедрения 4G связи рассмотрен Госрегслужбой – Минцифры

15:04 17.02.2020
Минздрав и Минцифры до июля разработают порядок внедрения мединформаналитической системы диспетчерских служб скорой промощи

Минздрав и Минцифры до июля разработают порядок внедрения мединформаналитической системы диспетчерских служб скорой промощи

12:12 17.02.2020
Минцифры и Eurasia Foundation подписали меморандумы в рамках проекта об открытых данных с четырьмя городами Украины

Минцифры и Eurasia Foundation подписали меморандумы в рамках проекта об открытых данных с четырьмя городами Украины

13:17 14.02.2020
Минкультуры совместно с Минцифры планирует оцифровать украинское музыкальное наследие

Минкультуры совместно с Минцифры планирует оцифровать украинское музыкальное наследие

04:37 14.02.2020
В школах Украины проверят организацию детского питания

В школах Украины проверят организацию детского питания

12:24 12.02.2020
Минцифры планирует направить EUR25 млн техпомощи от ЕС на "Дию", развитие ШПД и мобильного интернета в регионах

Минцифры планирует направить EUR25 млн техпомощи от ЕС на "Дию", развитие ШПД и мобильного интернета в регионах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Vodafone Group и "Vodafone Украина" заключили расширенное стратегическое партнерство на 5 лет

Новый телеканал для оккупированных территорий "Дом" скоро начнет производство своих новостей и ток-шоу

Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дом" – СМИ

Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта - Бородянский

Обыски, которые проводятся сейчас по адресу ул.Куреневская,18 в Киеве, не связаны с деятельностью телеканала "1+1", заявляют в СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Мобильные операторы запустили 4G в киевском метро на станции "Академгородок"

"Дарница" ускорила процесс разработки препаратов благодаря SAP/OpenText

Бородянский проведет переговоры с Discovery относительно прав украинских коммерческих вещателей на ретрансляцию Олимпиады-2020 в Токио

"Vodafone Украина" ожидает рост рынка мобильной связи в ближайшей перспективе

Vodafone Group и "Vodafone Украина" заключили расширенное стратегическое партнерство на 5 лет

Кому отключат YouTube: эксперт объяснил судьбу нелицензионных IPTV/OTT приставок

Vodafone Group и "Vodafone Украина" заключили расширенное стратегическое партнерство на 5 лет

Новый телеканал для оккупированных территорий "Дом" скоро начнет производство своих новостей и ток-шоу

"Киевстар" вновь обошел "Vodafone Украина" и lifecell по скорости мобильного интернета

Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дом" – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА