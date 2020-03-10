Минцифры и Data Group подписали меморандум о сотрудничестве, намерены реализовать пилот по безопасному Wi-Fi в школах
Министерство цифровой трансформации Украины и оператор фиксированной связи Data Group (Киев) подписали меморандум о сотрудничестве.
Как сообщило ведомство на своей странице в Facebook, стороны договорились сотрудничать в следующих направлениях:
- стимулирование создания условий для реализации цифровых прав граждан;
- стимулирование распространения среди предпринимателей технологических решений для эффективной защиты информации и киберзащиты;
- обмен компетенциями и опытом для эффективного развития информационно-телекоммуникационных систем.
Кроме того, как отмечает Минцифры, в планах совместно реализовать пилотный проект по безопасному Wi-Fi в школах, который позволит контролировать и фильтровать интернет-трафик.