Телеком

13:39 05.03.2020

Мобильные операторы запустили 4G в киевском метро на станции "Академгородок"

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Мобильные операторы запустили 4G в киевском метро на станции "Академгородок"

Мобильные операторы "Киевстар", Vodafone Украина и lifecell запустили 4G-связь на станции Киевского метрополитена "Академгородок", передакт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина". 

Это первая станция столичного метрополитена, где стал доступным скоростной мобильный интернет. 

Запуск 4G на этой станции стал возможным благодаря ранее составленному договору сервитута между операторами и КП "Киевжитлоспецэксплуатация". В рамках договора операторы имеют право модернизации части оборудования, установленного на станции "Академгородок", до стандарта 4G. 

При этом, как отметили представители операторов, для полноценного запуска 4G на всех станциях метро в течение 2020 года, депутаты Киевского горсовета 12 марта 2020 года должны принять решение относительно оплаты за доступ телеком-операторов к инфраструктуре города. 

В случае принятия такого решения "Киевстар", Vodafone Украина и lifecell запустят 4G еще на восьми станциях в течение первого полугодия. 

"Существующая сейчас скорость интернета меня устраивает - 84,20 Мб/. Это очень хорошая скорость. Вечером мы сделаем замеры и поймем, насколько скорость отличается в часы пик. У нас сейчас используется частота 1800 МГц. Как только нам проголосуют тарифы, мы добавим частоты 2600 МГц. Это улучшит скорость", - отметил директор по регуляторному обеспечению "Киевстара"  Александр Когут. 

Как сообщалось, согласно плану, запуск связи 4G на первых станциях и в прилегающих тоннелях Киевского метрополитена должен состояться в конце первого квартала 2020 года с последующим распространением на все станции и тоннели до конца года.

Ранее советник мэра Киева Максим Бахматов сообщал, что сначала планируется подключить к связи четвертого поколения станции метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

В июле 2019 года "большая тройка" мобильных операторов ("Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell) признали победителем тендера по поиску подрядчика для строительства 4G-сети в Киевском метрополитене украинскую дочку китайской технологической компании Huawei.

Киевгоргосадминистрация с 1 февраля 2018 года расторгла сделку с компанией Mosquito Mobile, выигравшей тендер на строительство сети Wi-Fi Киевском метрополитене в 2014 году.

Теги: #киев #метро #vodafone #4g #киевстар #lifecell
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