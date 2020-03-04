Из 29 образцов исследованного меда всем показателям качества соответствовали семь образцов – проект "Стоп Фальсификат"

Результаты лабораторной проверки 29 образцов меда, отобранных группами экспертов и журналистов на рынках, ярмарках и в супермаркетах в рамках медиапроекта "Стоп Фальсификат", показали, что семь образцов соответствуют всем показателям качества и являются полностью натуральным медом, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Согласно сообщению на его странице в Facebook, образцы проверялись на физико-химические и качественные показатели, содержание антибиотиков, сахарных сиропов, других примесей и пыльцевому анализу.

"В частности, из 29 образцов 22 не прошли проверку, среди них пять образцов содержат антибиотик, 12 - сахарные сиропы, также большинство образцов не соответствуют заявленному сорту меда", - отметил замминистра.

Вместе с тем семь образцов соответствуют всем критериям качества и являются полностью натуральным медом, констатировал он.

"Результаты показали, что критических угроз для людей нет. Однако некоторые из образцов показали содержание антибиотиков. Здесь нет массового характера, но государство возьмет это под свой контроль. Другой фактор - введение в заблуждение потребителей с точки зрения того, что они покупают. Мы будем собираться с профильными ассоциациями и совместно вырабатывать меры по борьбе с фальсификатом", - написал Высоцкий.

Кроме того, по словам замминистра, в марте планируется зарегистрировать в парламенте законопроект, который даст определение термину "фальсификат". Кроме того, планируются меры, которые может применять контролирующий орган.

По словам Высоцкого, следующий продукт, который будет проверяться на предмет фальсификата, - соевый соус.

Как сообщалось, в январе 2020 года были презентованы результаты исследования качества сливочного масла в рамках проекта "Стоп Фальсификат". Из 77 отобранных и исследованных образцов сливочного масла подделками оказались 16.

Проект "Стоп Фальсификат" направлен на усиление защиты потребителей и очищение рынка от фальсифицированной продукции. О старте проекта было объявлено 14 ноября 2019 года. Фактически он начал реализовываться 16 декабря с проведения исследований качества масла, которое реализуется в торговых сетях.