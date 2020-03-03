Телеком

14:11 03.03.2020

"Vodafone Украина" ожидает рост рынка мобильной связи в ближайшей перспективе

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"Vodafone Украина" ожидает рост рынка мобильной связи в ближайшей перспективе

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" ожидает роста на рынке мобильной связи в ближайшей перспективе, несмотря на прогнозируемый финансовый кризис, сообщила журналистам в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник CEO "Vodafone Украина" Ольга Устинова.

"Основные риски, которые мы видим, это курс доллара. Потому что оборудование, которое мы закупаем – не в украинской валюте. А деньги, которые мы собираем от абонентов, номинированы в гривне. Но мы живем в этой ситуации уже лет семь, мы умеем этим управлять. У нас в этом абсолютно уникальная экспертиза, которой мы можем делиться с мировым рынком – как управлять инвестициями в таких условиях", - отметила она.

Устинова также сообщила, что по итогам 2019 года компания ожидает хороших финансовых результатов, "особенно по итогам четвертого квартала". В то же время, она не стала раскрывать финпоказатели работы компании, сославшись на необходимость в начале завершить аудит работы оператора за 2019 год.

В то же время, по прогнозам CEO "Vodafone Украина", украинский рынок телеком-связи отличается большой перспективой роста

"Будет кризис, возможно, будет торможение, но мы не ожидаем, что это сильно повлияет на нас. Потому что рынок после кризиса еще не восстановился, и мы видим, что он еще будет расти. Мое ожидание, что в этом году или в середине следующего ARPU составит около $3-3,5. При этом рынок все еще не восстановился до уровня потребления "голоса", который был в 2014 году (ARPU $5)", - отметила она.

Устинова также отметила, что продолжающаяся эпидемия коронавируса пока не повлияла на продажи мобильной техники, однако не исключила возможности "небольшого проседания" в будущем.

Как сообщалось, британский оператор мобильной связи Vodafone Group и украинский оператор "Vodafone Украина" заключили договор о расширенном стратегическом партнерстве. Новое соглашение будет способствовать синергии компаний в том, что касается потребительского рынка.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн при росте дохода на 8% - до 12,9 млрд грн. В компании объясняют этот показатель увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

Выручка "Vodafone Украина" по итогам июля-сентября 2019 года составила 4,3 млрд грн, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, чистая прибыль – 887 млн грн, а показатель OIBDA увеличился на 28,9% и достиг 2,4 млрд грн.

Теги: #vodafone
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