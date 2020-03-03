Кому отключат YouTube: эксперт объяснил судьбу нелицензионных IPTV/OTT приставок

Украинский производитель IPTV / OTT приставок группа компаний Infomir объяснила, кому грозит возможное отключение сервиса YouTube в ближайшем будущем.

Подробно ситуацию описал в своем блоге для издания «Буквы» директор по маркетингу Infomir Игорь Окландер. Поскольку украинский производитель является официальный партнером Android TV, блокировка YouTube на его приставках никому не грозит. Под блокировку попадут несертифицированные устройства. Речь идет о дешевых (преимущественно китайских) аналогах без лицензионного соглашения с Android TV.

«Раньше YouTube был доступен всем и не регулировался. Однако недавно политика Google претерпела существенные изменения, и теперь сервис имеет выстроенную партнерскую программу для производителей. Google обязывает производителей поддерживать и обновлять их, поэтому там будет гарантированный доступ в YouTube», - пишет Игорь Окландер.

Сертификация Android TV не формальность, а система жестких требований, выдвигаемых к производителям. «Несертифицированные приставки и телевизоры не сразу уйдут с рынка, но со временем их неизбежно вытеснят лицензированные устройства», - комментирует эксперт.

Чтобы избежать блокировки YouTube у пользователей несертифицированных устройств есть выбор: купить либо Smart TV либо приставку для Android TV.

Последние обладают не меньшими возможностями, нежели дорогостоящие телевизоры. Например, IPTV / OTT приставка MAG425A, которую производит Infomir, имеет голосовое управление, возможность отправки изображения со смартфона на большой экран, а мультиэкранная платформа приставки поддерживает возможность передачи видео не только на телевизор, но и на планшеты, и смартфоны – то есть, на все гаджеты в доме. «С помощью приставки возможности Android TV доступны на любом телевизоре с разъемом HDMI и даже на аналоговом телевизоре (через AV-переходник). Устройство воспроизводит видео разрешением до 4K включительно. Для подключения к Интернету можно использовать встроенный модуль Wi-Fi или быстрый Ethernet. Девайс легко и плавно воспроизводит видео со съемных носителей через порт USB 3.0. Еще удобнее воспроизводить контент прямо с приставки. Благодаря поддержке MicroSD объем внутренней памяти легко можно увеличить до 128 ГБ», - говорит Игорь Окландер