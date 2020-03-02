Новый телеканал для оккупированных территорий "Дом" скоро начнет производство своих новостей и ток-шоу

Новый украинский телеканал "Дом", который с 1 марта начала вещание на оккупированные территории в тестовом режиме, в ближайшее время начнет производство собственных новостей, а после этого и других программных продуктов, в том числе ток-шоу, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на презентации телеканала в Киеве в понедельник.

"Достучаться до аудитории просто новостным контентом невозможно, поэтому мы провели переговоры со всеми крупными игроками украинского телевизионного рынка и договорились, что они будут работать с нами на доставку сигнала на временно оккупированные территории. Мы договорились, что на этом канале будет самый премиальный контент, который есть в Украине: это и сериалы, и ток-шоу, и развлекательные шоу, например, футбольные матчи, различные спортивные трансляции", - сказал Тимошенко.

По его словам, в течение двух лет телеканал планирует выйти на собственное производство, а пока транслирует контент других медиагрупп, то будет транслироваться только в цифровом телевидении, а "на спутнике и в кабеле будет только когда будет собственное производство".

Замглавы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев сообщил, что телеканал будет транслироваться только на оккупированные территории и на подконтрольной правительству свободной части страны смотреть его не удастся.

По словам и.о. гендиректора телеканала UATV Юлии Островской, что сейчас на линии соприкосновения уже есть три корпункта канала "Дом", но сеть планируют расширять. Она также уточнила, что в настоящее время у 54% жителей оккупированных территорий нет доступа к украинским телеканалам, а у 43% - к украинским сайтам.

Замглавы Офиса президента Юрий Костюк сообщил, что новости на телеканале будут выходить как на русском, так и на украинском языках, будут как общенациональные, так и региональные.

Первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук рассказал, что конкурс на должность гендиректора канала завершится 12 марта, а консультировал новый телеканал режиссер сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко, который также может претендовать на пост руководителя канала.

Как сообщалось, в воскресенье начал работу новый украинский телеканал "Дом", который будет вещать на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также аннексированный Крым. Он был запущен на базе телеканала иновещания Украины UA|TV. Бюджет канала на нынешний год составит 257 млн. долларов. Канал будет развлекательно-информационным, и в ближайшее время начнет собственное производство новостей, а со временем утреннего шоу и ток-шоу. Вещание на телеканале "Дом" будет осуществляться на украинском и русском языках.