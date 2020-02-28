"Киевстар" вновь обошел "Vodafone Украина" и lifecell по скорости мобильного интернета

Ookla (США), компания-разработчик сервиса по определению скорости подключения к мобильному интернету Speedtest, признала "Киевстар" мобильным оператором с самой высокой средней скоростью мобильного интернета в Украине, с сообщается в отчете Ookla Speedtest, обнародованном на сайте Speedtest.

Согласно ему, в Украине в 2019 году компания провела более 3,15 млн тестов, в которых участвовали абоненты всех мобильных операторов. В частности, общее количество тестов на сети "Киевстар" составило 1,53 млн со средним показателем скорости загрузки (Download) 22,02 Мбит/c (в 2018 году - 17,94 Мбит/c) и передачи данных (выгрузки, Upload) в 12,88 Мбит/c (8,99Мбит/c).

На сети "Vodafone Украина" было проведено 0,973 млн тестов со средним показателем скорости загрузки в 19,37 Мбит/c, передачи – в 11,16 Мбит/c (в 2018-м - 14 Мбит/c и 6,63 Мбит/c соответственно); на сети lifecell – 0,583 млн тестов со средним показателем скорости загрузки в 19,42 Мбит/c и передачи в 9,24 Мбит/c (16,64 Мбит/c и 6,69 Мбит/c соответственно).

Согласно данным Ookla, Speed Score (показатель скорости) "Киевстара" составил 20,31, lifecell – 17,77, "Vodafone Украина" – 17,93. Этот показатель включает данные о скорости Download и Upload данных независимо от стандарта.

Всего в Украине приложение запускалось на 566 тыс. уникальных устройств, из которых в Топ-5 по популярности входят iPhone 7 (27,6 тыс. тестов), Redmi Note 5 Pro (25,7 тыс. тестов), Redmi Note 4 (20,7 тыс. тестов), iPhone 6s (20,5 тыс. тестов), iPhone Х (18,1 тыс. тестов).

В то же время в Харькове по данным Ookla, скорость мобильного интернета в среднем выше, чем в столице. Так, Speed Score "Киевстара" в этом городе составил 25,08, тогда как в Киеве – 19,79. Speed Score lifecell в Харькове – 22,17, а в Киеве – 18,06.

При этом Speed Score "Vodafone Украина" в Харькове – 16,87, тогда как в Киеве – 18,88.

Ookla - лидер по тестированию и анализу скорости фиксированного и мобильного интернета. Согласно данным компании, ежедневно пользователи проводят более 10 млн тестов в приложении.

Как сообщалось, в 2018 году "Киевстар" также обошел остальных операторов в рейтинге скорости мобильного интернета от Ookla.

Ранее французская speed-test-компания nPerf опубликовала исследование скорости мобильного интернета украинских операторов в 2019 году, в ходе которого мобильная сеть "Киевстара" получила 56,5 тыс. баллов, lifecell – почти 50,7 тыс. баллов, "Vodafone Украина" – 48,3 тыс. баллов.