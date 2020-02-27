ICU инвестировала в украинский стартап оцифровки голосов Respeecher

Группа ICU инвестировала в украинский стартап Respeecher, занимающийся созданием цифровых моделей человеческих голосов, говорится в сообщении пресс-службы ICU.

Сумма инвестиции не разглашается.

"Разработка компании позволяет изменять голоса и даже уменьшать акцент. Это открывает ряд новых возможностей для студий, создающих фильмы, анимацию и видеоигры. Например, используя продукт Respeecher, дублеры могут озвучивать фильмы или рекламные ролики голосами знаменитостей без их непосредственного участия", - отмечают в ICU.

Также, по мнению инвестора, продукт может помочь восстановить голоса знаменитостей прошлых времен из записей их выступлений, например, для озвучивания аудиокниг или кино. Помимо этого Respeecher планирует выход на рынок колл-центров уже в 2020 году.

"Respeecher - пример небольшой, но эффективной компании, которая реально помогает клиентам экономить с помощью искусственного интеллекта. И мы видим, что их продукт востребован - команда уже имеет опыт сотрудничества с известной голливудской студией и британским телерадиовещателем. Для нас как инвесторов это положительный знак", - отметил глава ICU Ventures, венчурного крыла группы ICU Роман Никитов.

В свою очередь CEO Respeecher Александр Сердюк заявил, что этот раунд инвестиций даст компании возможность масштабировать бизнес - нарастить технический потенциал и продажи, а также выйти на новый рынок.

"Команда ICU Ventures помогает нам с построением бизнес-модели, делится полезными контактами и всегда находится на расстоянии одного телефонного звонка. Мы очень оптимистично настроены насчет дальнейшего сотрудничества", - отметил он.

Respeecher - не первый стартап украинского происхождения в портфолио ICU. Ранее группа уже инвестировала в такие компании с украинскими корнями как Petcube, Apostera, 3DLook, Hideez.

По мнению Никитова, успешный кейс одной компании вдохновляет десятки других и способствует развитию экосистемы стартапов в Украине. "Это одна из целей, которые мы преследуем, инвестируя в украинские "мозги", - подчеркнул он.

Основанная в 2006 году специалистами из ING группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги и услуги по управлению активами. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы, под ее управлением находятся активы на сумму более чем $500 млн. Стратегия ICU также включает инвестиции в венчурные проекты и проблемный долг.

Владельцем группы является ее топ-менеджмент: управляющим партнерам Макару Пасенюку и Константину Стеценко принадлежит соответственно 45,011005% и 44,992663%, еще 9,996332% - Владимиру Демчишину, а бывший до недавнего времени совладелец компании Александр Вальчишен в 2019 году продал свой пакет 6,58474% управляющим партнерам.

В Украине инвестгруппе ICU принадлежит банковская группа "Авангард", в которую помимо одноименного банка входят также ООО "Инвестиционный капитал Украина", Компания по управлению активами (КУА) "Инвестиционный капитал Украина", КУА – Администратор пенсионных фондов "АПинвест". В ее составе также открытый пенсионный фонд "Династия", закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд (ЗНКИФ) "Инвестиционный капитал – стабильный рост" и венчурные КИФ "Видновлення", "Инфинити профит" и "Адвентура".

ICU Ventures - венчурный фонд с центральным офисом в Киеве, инвестирующий в технологические компании с украинскими и восточноевропейскими корнями на позднем посевном этапе и раунде "А". ICU Ventures является частью ICU Group.