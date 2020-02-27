Телеком

10:03 27.02.2020

Проект решения Киевсовета по допуску мобильных операторов в столичное метро для внедрения 4G связи рассмотрен Госрегслужбой – Минцифры

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Проект решения Киевсовета по допуску мобильных операторов в столичное метро для внедрения 4G связи рассмотрен Госрегслужбой – Минцифры

 Запуск скоростной мобильной связи в Киевском метрополитене зависит от решения Киевсовета, заявили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

"Сегодня Государственная регуляторная служба предоставила ответ на запрос относительно проекта решения Киевсовета (по вопросу установки платы за доступ операторов к инфраструктуре Киевского метрополитена – ИФ). Теперь скоростной мобильный интернет в метро полностью зависит от решения Киевсовета", - говорится в сообщении министерства.

Для полноценного запуска и развертывания 4G на всех станциях метро в течение 2020 года, депутаты Киевского городского совета должны принять решение о плате за телеком-доступ к инфраструктуре города и метрополитена в частности.

"После согласования от Государственной регуляторной службы, необходимые документы должны быть рассмотрены Комиссией по вопросам регуляторной политики и Комиссией по транспорту Киевсовета. После этого может пройти окончательное голосование. Мы тщательно следим за процессом и надеемся на оперативность", - сообщили в комментарии "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Киевстара".

Ранее "Киевстар" совместно с другими мобильными операторами на всех этапах проекта продвигал запуск скоростного мобильного интернета в киевском метро.

"Мы уже провели все необходимые тестирования 4G сети на первой станции – "Академгородке". Все тесты были успешными и наша сеть полностью готова к работе", - отметили в пресс-службе оператора.

Как сообщалось, согласно плану, запуск связи 4G на первых станциях и в прилегающих тоннелях Киевского метрополитена должен состояться в конце первого квартала 2020 года с последующим распространением на все станции и тоннели до конца года.

Ранее советник мэра Киева Максим Бахматов сообщал, что сначала планируется подключить к связи четвертого поколения станции метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

В июле 2019 года "большая тройка" мобильных операторов ("Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell) признали победителем тендера по поиску подрядчика для строительства 4G-сети в Киевском метрополитене украинскую дочку китайской технологической компании Huawei.

Киевгоргосадминистрация с 1 февраля 2018 года расторгла сделку с компанией Mosquito Mobile, выигравшей тендер на строительство сети Wi-Fi Киевском метрополитене в 2014 году.

Теги: #связь #метро #минцифры #киевсовет
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