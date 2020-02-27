Проект решения Киевсовета по допуску мобильных операторов в столичное метро для внедрения 4G связи рассмотрен Госрегслужбой – Минцифры
Запуск скоростной мобильной связи в Киевском метрополитене зависит от решения Киевсовета, заявили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
"Сегодня Государственная регуляторная служба предоставила ответ на запрос относительно проекта решения Киевсовета (по вопросу установки платы за доступ операторов к инфраструктуре Киевского метрополитена – ИФ). Теперь скоростной мобильный интернет в метро полностью зависит от решения Киевсовета", - говорится в сообщении министерства.
Для полноценного запуска и развертывания 4G на всех станциях метро в течение 2020 года, депутаты Киевского городского совета должны принять решение о плате за телеком-доступ к инфраструктуре города и метрополитена в частности.
"После согласования от Государственной регуляторной службы, необходимые документы должны быть рассмотрены Комиссией по вопросам регуляторной политики и Комиссией по транспорту Киевсовета. После этого может пройти окончательное голосование. Мы тщательно следим за процессом и надеемся на оперативность", - сообщили в комментарии "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Киевстара".
Ранее "Киевстар" совместно с другими мобильными операторами на всех этапах проекта продвигал запуск скоростного мобильного интернета в киевском метро.
"Мы уже провели все необходимые тестирования 4G сети на первой станции – "Академгородке". Все тесты были успешными и наша сеть полностью готова к работе", - отметили в пресс-службе оператора.
Как сообщалось, согласно плану, запуск связи 4G на первых станциях и в прилегающих тоннелях Киевского метрополитена должен состояться в конце первого квартала 2020 года с последующим распространением на все станции и тоннели до конца года.
Ранее советник мэра Киева Максим Бахматов сообщал, что сначала планируется подключить к связи четвертого поколения станции метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".
В июле 2019 года "большая тройка" мобильных операторов ("Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell) признали победителем тендера по поиску подрядчика для строительства 4G-сети в Киевском метрополитене украинскую дочку китайской технологической компании Huawei.
Киевгоргосадминистрация с 1 февраля 2018 года расторгла сделку с компанией Mosquito Mobile, выигравшей тендер на строительство сети Wi-Fi Киевском метрополитене в 2014 году.