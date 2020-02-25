Экс-генпродюссер NewsOne Голованов начнет работу на телеканале "Украина 24"

Бывший генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов занял должность советника директора медиа-холдинга "Медиа Группа Украина" Евгения Бондаренка.

Голованов займется созданием линейки политического прайма на телеканале "Украина 24", сообщает пресс-служба холдинга.

"Главное, что для меня важно в предложении "Медиа Группы Украина" - это масштабность задач, которые нужно реализовать. Здесь и сейчас создается главный информационный канал страны, на котором должен быть представлен весь спектр политических сил. Мой опыт позволяет мне быть уверенным, что эфиры политических программ "Украина 24" будут привлекать как ярких спикеров, так и широкую неравнодушную аудиторию", - заявил Голованов.

Как сообщалось, Голованов сообщил об уходе с NewsOne 19 февраля, без объяснения причин.