"VodafoneУкраина" провел успешное тестирование 4G-связи в столичном метро

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" провел успешное тестирование сети 4G в метрополитене Киева, сообщила пресс-служба компании.

"В течение нескольких дней 4G начнет появляться, начиная со станции "Академгородок" и в тоннеле в сторону станции "Житомирская", затем – в несколько этапов – и на остальных станциях. Всего же, по планам, в первом полугодии сеть появится на девяти станциях и в прогонах между ними. Полностью 4G интернетом метрополитен Киева покроют до конца 2020 года", - отметили в "Vodafone Украина".

Согласно информации компании, работы в метрополитене были выполнены программным методом, путем апгрейда существующего программного обеспечения на всех участках сети в стандарте LTE-1800.

"На протяжении всей прошлой недели, в режиме 24/7, команда специалистов "Vodafone Украина" совместно с подрядчиком работала над реализацией технического решения и успешно провела тестирование сети 4G в метро Киева. Тесты, которые мы проводили в ночь на 24 февраля, прошли успешно, все сервисы работают и сеть готова к приему интернет трафика наших абонентов", – отметил заместитель генерального директора "Vodafone Украина" Андрей Большаков.

Он также подчеркнул, что компания наряду с остальными мобильными операторами ждет принятия городскими властями тарифов на доступ к инфраструктуре Киева, а также, в частности, к инфраструктуре КП "Киевский метрополитен", которое запланировано на 12 марта.

"В случае положительного решения, сможем приступить к полной реализации проекта сразу после подписания договора. В противоположном случае, сроки проекта могут сдвинуться", - отметил он.

Как сообщалось, в начале февраля депутаты Киевсовета отложили рассмотрение проекта решения по установлению платы за доступ к коммунальной инфраструктуре города, отказавшись голосовать за проект, и подчеркнув, что по регламенту на его рассмотрение регуляторной комиссией необходимо потратить от месяца до двух.

Согласно плану, запуск связи 4G на первых станциях и в прилегающих тоннелях Киевского метрополитена должен состояться в конце первого квартала 2020 года с последующим распространением на все станции и тоннели до конца года.

Ранее советник мэра Киева Максим Бахматов сообщал, что сначала планируется подключить к связи четвертого поколения станции метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

В июле 2019 года "большая тройка" мобильных операторов ("Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell) признали победителем тендера по поиску подрядчика для строительства 4G-сети в Киевском метрополитене украинскую дочку китайской технологической компании Huawei.

Киевгоргосадминистрация с 1 февраля 2018 года расторгла сделку с компанией Mosquito Mobile, выигравшей тендер на строительство сети Wi-Fi Киевском метрополитене в 2014 году.