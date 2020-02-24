Абоненты "Киевстара" в 2019г в 2 раза увеличили пользование мобильным интернетом в роуминге

Абоненты мобильного оператора "Киевстар" в 2019 году использовали в роуминге в два раза больше мобильного интернета, чем в 2018 году, говорится в сообщении компании.

В среднем один абонент использовал за рубежом 550 мегабайтов и 16 минут для звонков в роуминге.

В целом число абонентов "Киевстара", которые в прошлом году пользовались роумингом, по данным оператора, выросло 18% по сравнению с годом ранее.

Рейтинг стран, популярных среди украинских туристов стран возглавила Польша, далее следуют: Турция, Германия, Италия и Египет. "В странах Европейского союза побывало 65% всех абонентов-путешественников "Киевстар", - отметили в компании.

В 2019 году оператор работал над расширением для своих клиентов 4G-интернета в роуминге: скоростным мобильным интернетом четвертого поколения от "Киевстар" можно воспользоваться в 61 стране мира, включая все популярные туристические направления.

Как сообщалось, "Киевстар" в 2019г увеличил доход на 19,6% до 22,392 млрд грн, EBITDA - на 39,4% до 14,683 млрд грн. Количество абонентов мобильной связи оператора по итогам четвертого квартала 2019 года сократилось на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 26,2 млн, тогда как количество абонентов фиксированной связи возросло на 10,8% - до 1 млн.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).