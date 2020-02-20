"Vodafone Украина" запустил услугу пакетного управления loT SIM-картами

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" с 20 февраля 2020 года запускает услугу loT Monitor на базе глобальной loT-connectivity платформы телекоммуникационной компании Vodafone, сообщили журналистам на презентации услуги в Киеве в четверг.

"Мы намерены продолжать долгосрочные партнерские отношения с "Vodafone Украина". У них богатый опыт, они знают все про местный рынок, и вместе мы сможем создать необыкновенные продукты в сфере IoT. Наша работа с "Vodafone Украина", использование их опыта для предложения этих услуг чрезвычайно важны для нас", - заявил технический директор Vodafone Partner Markets Грэм Раштон.

По данным глобальной компании Vodafone до 2025 года рост IoT в основном будет обеспечиваться за счет сервисов. При этом, для 76% компаний технологии IoT важны для ведения бизнеса, при этом еще у 8% компаний IoT является основой их бизнеса.

63% компаний видят значительную окупаемость технологий IoT.

По данным аналитики Vodafone, рост прибыльности IoT рынка составляет 25% в год. При этом по итогам года к платформе Vodafone Global IoT более 99 млн подключений IoT устройств, и количество таких подключений растет экспоненциально.

"Я считаю, что наша доля в m2m (межмашинном взаимодействии - ИФ) соотносится с долей по всему рынку. Это около 37-38% в целом от общего количества подключений",- сообщил директор департамента цифровых решений и платформ "Vodafone Украина" Николай Тракнов.

Он также отметил, что в Украине рынок IoT в 2020 году в количестве подключений может вырасти из 3 млн до 4,5 млн, или почти в полтора раза.

В то же время, Тракнов не ответил на вопрос о планах компании на конец года.

loT Monitor позволяет клиентам оператора самостоятельно управлять всеми loT-подключениями: менять статусы loT SIM-карт, самостоятельно менять тарифные планы, контролировать использование трафика, устанавливать лимиты, проводить мониторинг состояния SIM-карт, устанавливать параметры уведомления об изменениях, формировать отчетность (доступны 37 разных видов отчетности), учитывает возможность подключения по АPI.

Пользователям предоставляется возможность подключать к услуге клиентские программы, а также гарантируется безопасность передачи данных (втч двухфакторная аутентификация) и техническая поддержка 24/7.

"Услуга доступна через единый глобальный web-интерфейс на украинском, английском и русском языках, с помощью подробной статистики можно проверить активность SIM-карты, использование data-трафика, детали последних интернет-сессий. Пользователь может самостоятельно построить бизнес-логику событий и настроить уведомления о различных событиях. Например, в случае потери картой связи, приближения к лимиту трафика или блокировки карты в случае, если ее несанкционированно изъяли из устройства", - отметили в компании.

loT connectivity-платформа, на базе которой работает услуга loT Мonitor, разработана в Германии и успешно работает в 42 странах мира. Наиболее востребованной услуга является среди таких предприятий, как банки, охранные службы, предприятия ЖКХ, транспортные и логистические компании, а также среди разработчиков IoT комплектующих, агропредприятий и компаний, работающих в сфере Smart City.