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12:12 17.02.2020

Минцифры и Eurasia Foundation подписали меморандумы в рамках проекта об открытых данных с четырьмя городами Украины

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Минцифры и Eurasia Foundation подписали меморандумы в рамках проекта об открытых данных с четырьмя городами Украины

Министерство цифровой трансформации Украины и частная организация Eurasia Foundation (США) подписали трехсторонние меморандумы о сотрудничестве в рамках реализации проекта по открытым данным с председателями горсоветов Мариуполя, Cлавянска, Тернополя и Харькова.

"Цель сотрудничества - развитие политики открытых данных в городах на всех уровнях: аудит открытых данных и совершенствование нормативной базы; развитие технической инфраструктуры и создание портала открытых данных; профессионализация служащих по обнародованию и использованию данных; сотрудничество с бизнесом, общественностью, СМИ и формирование open data-сообществ", - сообщается на странице Минцифры в Facebook в понедельник.

Как отмечает министерство, для граждан это: увеличение количества открытых городских данных; больше прозрачности и подотчетности городских властей; обоснованных решений в формировании городской политики развития общества; больше полезных сервисов и решений на основе данных для решения ежедневных проблем горожан.

Сотрудничество с городами осуществляется в рамках программы "Открытые данные для развития городов», которая действует в Украине с 2018 года при поддержке проекта USAID/UK aid TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах.

В настоящее время, как подчеркивает Минцифры, к программе уже присоединились девять городов страны.

Теги: #минцифры #сша #проект #меморандум
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