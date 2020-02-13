Париж не будет запрещать Huawei работать с 5G во Франции, но примет меры предосторожности

Власти Франции не намерены лишать китайскую компанию Huawei возможности участвовать в создании национальных сетей 5G, однако предпримут должные меры предосторожности, заявил в четверг министр экономики и финансов Франции Бруно ле Мэр.

"В отношении Huawei дискриминации нет... нет, Huawei не исключат из (проекта - ИФ) 5G во Франции", - приводят слова министра французские СМИ.

"Если у Huawei есть лучшее предложение - с технической точки зрения или точки зрения цены, то она (компания - ИФ) может иметь доступ к 5G во Франции", - продолжил он.

В то же время он подчеркнул, что в отношении работы компании во Франции будет введен ряд ограничений с целью защиты национального суверенитета. В частности, речь пойдет о мерах предосторожности в зонах вокруг военных и ядерных объектов.

Также Бруно ле Мэр допустил возможность того, что при развертывании 5G Париж может отдать приоритет европейским партнерам. Министр напомнил, что технологии 5G также предоставляют финская компания Nokia Oyj и шведская компания Ericsson.

Ранее на этой неделе советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайнен выступил с утверждением, что компания Huawei имеет доступ к данным, передающимся через оборудование, которое она устанавливает по всему миру. По информацию американских спецслужб, китайская компания обладает таким доступом уже более десяти лет.

В Huawei в свою очередь опровергли эту информацию.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

Австралия ранее запретила использовать оборудование Huawei, которую Соединенные Штаты обвиняют в шпионаже, для своей сети 5G. Аналогичных шагов администрация США добивается от всех своих союзников и партнеров.

В конце января правительство Великобритании дало согласие на участие Huawei в создании британских сетей 5G, но с рядом ограничений. Парламент Германии должен провести в ближайшие недели голосование по проекту закона, который откроет Huawei полный доступ к рынку 5G, если компания предоставит гарантии безопасности.