Телеком

16:37 12.02.2020

Lifecell сделал трафик в приложении "Дия" безлимитным и бесплатным

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Lifecell сделал трафик в приложении "Дия" безлимитным и бесплатным

Мобильный оператор lifecell с 12 февраля предоставляет абонентам доступ к приложению государственного электронного сервиса "Дия" без платы за трафик.

"С сегодняшнего дня мобильный оператор lifecell предоставляет своим абонентам доступ к "Дии" без платы за трафик! Это означает, что цифровые документы в "Дии" будут доступны даже тогда, когда на счету абонента осталась 1 копейка и 1 мб трафика", - сообщило Министерство цифровой трансформации Украины в Facebook в среду.

Как сообщалось, мобильный оператор "Киевстар" уже объявил об отмене тарификации трафика в мобильном приложении "Дия".

По данным Минцифры, в марте 2020 года приложение "Дия" перестанет тарифицироваться всеми операторами.

lifecell - третий по величине оператор мобильной связи в Украине.

Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.

Теги: #lifecell #приложение #дия
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