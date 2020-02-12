Lifecell сделал трафик в приложении "Дия" безлимитным и бесплатным

Мобильный оператор lifecell с 12 февраля предоставляет абонентам доступ к приложению государственного электронного сервиса "Дия" без платы за трафик.

"С сегодняшнего дня мобильный оператор lifecell предоставляет своим абонентам доступ к "Дии" без платы за трафик! Это означает, что цифровые документы в "Дии" будут доступны даже тогда, когда на счету абонента осталась 1 копейка и 1 мб трафика", - сообщило Министерство цифровой трансформации Украины в Facebook в среду.

Как сообщалось, мобильный оператор "Киевстар" уже объявил об отмене тарификации трафика в мобильном приложении "Дия".

По данным Минцифры, в марте 2020 года приложение "Дия" перестанет тарифицироваться всеми операторами.

lifecell - третий по величине оператор мобильной связи в Украине.

Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.