Facebook удалил три сети учетных записей с признаками "скоординированного недостоверного поведения" из России, Ирана, Вьетнама и Мьянмы

Компания Facebook удалила три несвязанные сети учетных записей, страниц и групп, созданных для вмешательства со стороны иностранцев или правительства, что является скоординированным недостоверным поведением в одноименной социальной сети и Instagram.

Согласно официальному пресс-релизу компании Facebook в среду, первая группа оперировала в России и была ориентирована, в первую очередь, на Украину и соседние страны. Вторая возникла в Иране и была ориентирована в основном на США. Третья сеть возникла в Мьянме и Вьетнаме и была ориентирована на аудиторию Мьянмы. Каждая из них создала сеть учетных записей, чтобы "ввести в заблуждение других о том, кто они и чем занимались".

Компания, в частности, удалила 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и четыре учетных записи Instagram за нарушение политики против иностранного или государственного вмешательства. Эта деятельность возникла в России и была ориентирована в основном на Украину и соседние страны.

При этом около 500 учетных записей подписались на одну или несколько из этих страниц, около 6150 аккаунтов присоединились, по крайней мере, к одной из этих групп, и около 100 человек подписались на одну или несколько из этих учетных записей Instagram.

"Люди, стоящие за этой деятельностью, выдавали себя за местных жителей и использовали поддельные учетные записи, некоторые из которых уже были обнаружены и отключены автоматизированными системами - для управления группами и страницами, публикациями и комментариями различного контента", - поясняется в сообщении.

За некоторыми учетными записями стояли люди, выдававшие себя за гражданских журналистов и пытавшиеся связаться с политиками, журналистами и другими общественными деятелями в регионе. Администраторы страниц и владельцы аккаунтов обычно размещали контент на русском, английском и украинском языках о местных и политических новостях, включая общественных деятелей в Украине, российские военные действия в Сирии, предполагаемые утечки информации из СБУ, связанные с этнической напряженностью в Крыму и падением малайзийского авиалайнера в Украине в 2014 году.

"Хотя люди, стоящие за этой сетью, пытались оставаться анонимными и скрывать свою координацию, наше расследование выявило связи с российскими военными разведывательными службами", - подчеркивается в пресс-релизе компании.

В Facebook сочли эту деятельность частью внутренних расследований, связанных подозрениями в отношении Россией в недостоверном поведении в регионе.

Facebook поделился информацией о своих выводах с партнерами.

"Мы постоянно работаем над обнаружением и пресечением этого вида деятельности, потому что не хотим, чтобы наши услуги использовались для манипулирования людьми. Мы удаляем эти страницы, группы и учетные записи в зависимости от их поведения, а не от содержания, которое они опубликовали. В каждом из этих случаев люди, стоящие за этой деятельностью, координировали свои действия и использовали поддельные учетные записи, чтобы предоставить недостоверную информацию о себе, и это было поводом для наших действий", - поясняется в официальном сообщении.

В компании отметили, что работают над созданием более совершенных технологий безопасности, для чего принимает на работу больше людей, и тесно сотрудничают с компетентными органами, экспертами по безопасности и другими компаниями.

Как сообщалось ранее, в октябре 2019 года Facebook удалил три сети связанных аккаунтов, страниц и групп российского происхождения, которые были ориентированы на ряд стран Африки.

В сентябре-2019 Facebook обнародовал заявление об удалении значительного количества страниц, групп и аккаунтов в сетях Facebook и Instagram (был приобретен Facebook в 2012 году), в том числе страниц ресурсов Hyser, Znaj.ua, Politeka.

"Мы удалили 168 учетных записей, 149 страниц Facebook и 79 групп, участвовавших в скоординированном и недостоверном поведении, ориентированном на Украину… Несмотря на то, что люди, стоящие за этой деятельностью, пытались сохраинть анонимность, наш анализ связал эту деятельность с украинской PR-компанией Pragmatico", - говорилоьс тогда в заявлении Facebook.

В течение 2019 года социальная сеть Facebook удалила десятки миллионов постов, которые пропагандировали терроризм, суицид, детскую порнографию, насилие, а также те, которые содержали ненавистнические высказывания, и информацию о наркоторговле.

Кроме того, Facebook контролирует сообщения социальной сети Instagram и также удаляет информацию, противоречащую политике компании.