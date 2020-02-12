Минцифры планирует направить EUR25 млн техпомощи от ЕС на "Дию", развитие ШПД и мобильного интернета в регионах

Министерство цифровой трансформации Украины планирует направить EUR25 млн международной технической помощи в поддержку проектов цифровой трансформации на приложение и портал "Дия", а также на развитие широкополосного проводного и мобильного доступа к интернету в регионах, написал в своем Telegram-канале вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Подписано важное для Украины соглашение с ЕС. Минцифры получает EUR25 млн международной технической помощи в поддержку проектов цифровой трансформации", - отметил он.

По словам Федорова, эти деньги будут потрачены на приложение "Дия" и реализацию портала "Дия", оптимизацию административных услуг и их цифровизацию; улучшение реестров и обеспечение качественного и защищенного обмена данными между ними; развитие широкополосного и мобильного интернета, чтобы качественная связь была в каждом украинском селе независимо от его размера и удаленности; а также на внедрение прогрессивных технологий электронной идентификации.

"Мы делаем проекты мирового уровня, и международное сотрудничество позволит нам не сбавлять темпов и не снижать уровень", - подчеркнул вице-премьер.

Он также напомнил, что на реализацию приложения "Дия" Минцифры не потратило "ни копейки из государственного бюджета".

"Я этим не горжусь и надеюсь, что вскоре мы сможем самостоятельно как государство инвестировать в направление будущего. Сегодня же финансирование "Дии" взяли на себя международные донорские организации, поддерживающие Украину. В основном это проекты, деятельность которых сосредоточена на борьбе с коррупцией", - отметил он.

Как сообщалось, Украина и ЕС подписали соглашение о EUR25 млн помощи в сфере цифровизации.