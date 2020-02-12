Телеком

10:04 12.02.2020

Интернет 4G на первых станциях метро должен появиться уже весной - КГГА

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Интернет 4G на первых станциях метро должен появиться уже весной - КГГА

В Киевской городской государственной администрации прогнозируют, что запуск 4G-связи на первых станциях столичного метрополитена может появиться весной 2020 года.

"Внедрение 4G в метро - это вопрос национального масштаба. Закон должен выполняться. Есть юридические процессы, которые необходимо соблюдать. Если объединим усилия всех участников этого процесса, проект будет воплощен в анонсированные сроки", - приводит слова советника Киевского городского головы Максима Бахматова пресс-служба КГГА.

По его словам, сейчас согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном, и операторы предоставили необходимую техническую документацию.

"Операторы уже завезли в страну первые партии специального оборудования для построения сети и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ в метро. Полноценная реализация инвестиционного проекта зависит от принятия Киевсоветом решения о плате за телеком-доступ к объектам коммунальной собственности", - отметил директор по регуляторному обеспечению "Киевстар" Александр Когут.

Теги: #киев #кгга #интернет #4g
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