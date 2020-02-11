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20:08 11.02.2020

Украина и ЕС подписали соглашение о €25 млн помощи в сфере цифровизации

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Украина и ЕС подписали соглашение о €25 млн помощи в сфере цифровизации

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Украина и Европейский союз подписали соглашение о €25 млн помощи в сфере цифровизации.

"Сегодня вице-премьер по евроинтеграции господин Кулеба и еврокомиссар подписали соглашение о помощи Европейского союза на €25 млн в цифровизации нашей страны", - сказал Гончарук на совместном брифинге с комиссаром Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливером Варгеи в Киеве во вторник вечером.

По его словам, это поможет Украине реализовать планы по оцифровке на протяжении трех лет всех публичных услуг.

Также Гончарук отметил, что в 2020 году стороны подпишут соглашение о совместном авиационном пространстве. Кроме того, по его словам, Украина намерена начать подготовку к актуализации Соглашения об ассоциации в торговой части.

"Такая возможность откроется для нас в следующем году, и мы должны быть к этому готовы", - добавил премьер.

Теги: #ес #цифровизация
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