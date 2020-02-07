Телеком

16:55 07.02.2020

НКРСИ разрешила операторам начать процесс обмена частотами в полосах 800-900 МГц под запуск 4G связи

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НКРСИ разрешила операторам начать процесс обмена частотами в полосах 800-900 МГц под запуск 4G связи

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), разрешила мобильным операторам начать устранение фрагментации радиочастотного ресурса в полосах радиочастот 824-960 МГц с целью дальнейшей трансформации лицензий операторов с целью запуска на указанных частотах 4G связи (LTE).

"НКРСИ дает старт перераспределения частотных каналов, приняв решение о лицензиях "Киевстар", "Vodafone Украина", lifecell, "Интертелеком". Фактически количество лицензий более чем из 90 трансформируется в несколько лицензий, а существующий пока сильно фрагментированный спектр диапазона 900 МГц будет изменен на стройную картинку частотных присвоений, где каждый из операторов получит полосу достаточной ширины для запуска технологии LTE", - прокомментировала помощник главы НКРСИ Богдана Пивень.

Как отмечается на сайте НКРСИ, это позволит устранить фрагментацию радиочастотного ресурса в полосах радиочастот 824-960 МГц (трансформировать около 90 лицензий операторов, после чего каждый из них получит по несколько лицензий), и позволит начать внедрение 4G-связи.

Пивень также подчеркнула, что для получения окончательных лицензий на 4G операторы должны подать еще раз заявки уже на дефрагментированный спектр, оплатив стоимость за выдачу соответствующих лицензий в бюджет.

"Начало действия новых лицензий на 4G – 1 июля 2020 года. Исключением является "Интертелеком", чья лицензия LTE стартует с 1 апреля 2020 года. Это обусловлено объективной потребностью освободить верхние каналы диапазона 800 МГц от оборудования CDMA и обеспечить безболезненную миграцию абонентов на LTE в другие частотные каналы", - сказала она.

Все процедуры обмена и финальное получение операторами новых лицензий в НКРСИ планируют завершить к 1 марта текущего года.

"После фотосессий с лицензиями начинается турбулентный этап перенастройки операторами сетей, замены, установки нового оборудования, частотных фильтров базовых станций, переключение каналов. Надеюсь, вы как абоненты его не почувствуете, по крайней мере для максимального нивелирования всех потерь и затуханий сигнала работает много специалистов в операторов, вендоров, УГЦР и НКРСИ", - отметила помощник главы комиссии.

Как сообщалось, согласно ранее утвержденным Кабинетом министров Украины изменениям в План использования радиочастотного ресурса Украины (РЧР), с апреля свою сеть начнет развивать оператор "Интертелеком", а в июле - мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell.

Теги: #связь #нкрси #мобильные_операторы
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