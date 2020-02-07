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10:58 07.02.2020

В Украине необходимо снимать сериалы на украинском языке - Бородянский

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В Украине необходимо снимать сериалы на украинском языке - Бородянский

 Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что в Украине необходимо снимать сериалы на украинском языке.

"Я считаю, что нам необходимо снимать сериалы на украинском языке, развивать украинский язык", - сказал Бородянский на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

В то же время министр отметил, что не в курсе недавнего скандала вокруг языка сериалов на одном из украинских телеканалов, и его ответ не в контексте этой ситуации.

Ранее продюсер сериалов и фильмов телеканала "1+1" Алена Еремеева на презентации планов канала на осень рассказала, что если комедии для осеннего сезона были сняты исключительно на украинском языке, то все 7 мелодрам были сняты на русском, сообщила "Телекритика". При этом Еремеева пояснила, что "найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто", "мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии", и что "артистам пока еще тяжело работать на украинском языке".

Руководитель "Телевизионного бизнеса" 1+1 media Максим Кривицкий в свою очередь, сообщил, что еще одна причина съемок сериалов на русском языке – дистрибуция контента в странах СНГ, а украиноязычные сериалы снимаются, чтобы выполнять квоту украиноязычного вещания.

Позже Еремеева заявила, что ее слова о языковом вопросе были вырваны из контекста, что телеканал "1+1" всегда поддерживал развитие украиноязычного контента, еще до принятия языковых квот, но учитывая "технические, фонетические и другие моменты, переход на украиноязычный продукт происходит медленнее, чем нам бы хотелось".

Теги: #сериалы #бородянский #украинский_язык
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