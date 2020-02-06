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20:37 06.02.2020

Доминирование Китая в технологиях 5G станет всемирной угрозой - генпрокурор США

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Доминирование Китая в технологиях 5G станет всемирной угрозой - генпрокурор США

Заявка Китая на доминирование в технологиях сетей 5G поставит под угрозу все страны мира, и этому вызову необходимо противостоять коллективно, заявил генеральный прокурор США Уильям Барр в четверг.

"Если промышленный Интернет станет зависим от китайской технологии, то у Китая будет возможность лишать целые страны доступа к технологиям и оборудованию, от которых зависят их потребители и индустрия", - цитирует агентство Bloomberg выступление Барра на конференции в Центре стратегических и международных исследований.

Промышленный Интернет вещей - это система, при которой различные технические устройства, такие как датчики или оборудование, установленные на промышленном объекте, объединены в сеть посредством использования Интернета.

"Риск проиграть борьбу Китаю за 5G должен значительно перевешивать другие соображения", - подчеркнул Барр.

Он отметил, что Китай опережает США в разработке 5G, и в то же время Барр обвинил Пекин в краже технологий у США и других стран.

Также он сказал, что американской администрации стоит рассмотреть вариант с заключением альянса с такими компаниями, как финская Nokia Oyj и шведская Ericsson, чтобы ускорить разработку альтернатив продуктам китайской телекоммуникационной компании Huawei и китайским технологиям в целом.

"Мы вынуждены иметь альтернативу (Huawei - ИФ) для рынка", - указал Барр.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

Австралия ранее запретила использовать оборудование Huawei, которую Соединенные Штаты обвиняют в шпионаже, для своей сети 5G. Аналогичных шагов администрация США добивается от всех своих союзников и партнеров.

В конце января правительство Великобритании дало согласие на участие Huawei в создании британских сетей 5G, но с рядом ограничений.

Теги: #сша #китай #5g
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