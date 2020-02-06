"Киевстар" не будет тарифицировать трафик в приложении "Дия"

Мобильный оператор "Киевстар" сделал трафик в мобильном приложении государственного электронного сервиса "Дия" безлимитным и бесплатным для абонентов, сообщила компания.

"Дия" - мобильное приложение единого государственного веб-портала электронных услуг, которое позволит хранить необходимые документы в электронном виде и призвано упростить пользование государственными услугами онлайн. Его смогут использовать все абоненты "Киевстара" независимо от формы обслуживания без тарификации мобильного интернета.

"Безлимитный доступ к мобильному приложению "Дия" – один из примеров партнерства государства и бизнеса в интересах граждан", – комментирует президент "Киевстар" Александр Комаров, который цитируется в сообщении.

Ранее "Киевстар" подписал с Министерством цифровой трансформации меморандум о сотрудничестве, в рамках которого стороны договорились о совместной работе по трем направлениям: распространение цифровых навыков и мобильной грамотности среди населения; повышение уровня осведомленности о рисках для детей в интернете; повышения уровня цифровой компетенции украинских предпринимателей, распространение технологических решений для эффективного ведения бизнеса.

"Киевстар" уже работает над рядом инициатив в этих сферах, в частности над проектом мобильной грамотности для лиц старшего поколения "Смартфон для родителей". Специальный онлайн-курс призван помочь всем желающим научиться пользоваться смартфонами и всеми их преимуществами", - отмечается в сообщении компании.

Как подчеркнули в ее пресс-службе, в дальнейшем "Киевстар" будет работать над предоставлением безлимитного доступа к другим социально важным сервисам.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Сайт и приложение "Дия" являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "Государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу. Портал "Дия" призван упростить и ускорить взаимодействие человека с государством.