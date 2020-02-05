Обыски, которые проводятся сейчас по адресу ул.Куреневская,18 в Киеве, не связаны с деятельностью телеканала "1+1", заявляют в СБУ

Обыски, которые сотрудники Службы безопасности Украины проводят по адресу ул. Куреневская, 18, не связаны с деятельностью телеканала "1+1", сообщает пресс-центр СБУ на странице в Фейсбуке.

В ведомстве отмечают, что обыски осуществляются в отношении конкретных лиц, на местах возможного создания и хранения аудиофайлов, полученных незаконным путем.

"Продолжаются следственные действия, которые осуществляются по решению суда. Следственные действия также проводятся у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркивают, что никакого вмешательства в работу телеканала "1+1" не производится.

"Детали – позже", - подытожили в ведомстве.

Как сообщалось, ранее стало известно, что в Киеве в помещении редакции программы "Секретные материалы" телеканала "1+1" медиагруппы "1+1 media" в среду вечером сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски.

"В помещении "1+1 media" на ул. Куреневской действительно проходят обыски", - сообщил источник агентства "Интерфакс-Украина" в головном офисе медиахолдинга.

Вместе с тем, в украинских СМИ сообщают, что речь идет деле по факту прослушивания комнаты для совещаний премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Следствие подозревает, что скандальные записи, якобы, "слил" журналист 1+1 Евгений Куксин.

Интернет-издание "Детектор медиа" пишет, что сотрудники СБУ сообщили, что ищут диктофон, которым журналист Куксин якобы записывал слова премьер-министра Гончарука во время совещания, на котором прозвучали слова о "пустом месте" в голове президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь интернет-издание "BBС.Украина" со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает, что именно в этом помещении, где проходят обыски, есть компьютер, на котором монтировались "пленки Гончарука".

16 января ряд Телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие кроме Гончарука заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие.