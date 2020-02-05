В "1+1 media" возмущены обысками СБУ в редакции "Грошей" и призывают Баканова прокомментировать ситуацию - заявление

В медиагруппе "1+1 media" подтверждают, что в среду вечером в помещении редакции программы "Гроши" происходит обыск рабочих мест журналистов офицерами СБУ и обращаются к главе СБ Украины Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию и прояснить причины обысков.

"Причины обыска нам неизвестны. Примечательно, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в 1+1 медиа. Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы. Обычно программа "Гроши" является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей обличительной деятельности", - говорится в заявлении медиагруппы, обнародованном в среду вечером.

В медиагруппе выразили убеждение, что такие "визиты"» в редакцию программы "Гроши" являются полным нарушением журналистской неприкосновенности и "давлением на независимые СМИ".

"Обращаемся к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию, известно ли ему о причинах проведения следственных действий в помещении редакции "Гроши". Надеемся, что они достаточно "весомые" и действительно связаны с вопросами национальной безопасности", - говорится в заявлении "1+1 media".