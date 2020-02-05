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18:36 05.02.2020

В редакции "Секретных материалов" телеканала "1+1" проходят обыски

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В редакции "Секретных материалов" телеканала "1+1" проходят обыски

В Киеве в помещении редакции программы "Секретные материалы" телеканала "1+1" медиагруппы "1+1 media" в среду вечером сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски.

"В помещении "1+1 media" на ул. Куреневской действительно проходят обыски", - сообщил источник агентства "Интерфакс-Украина" в головном офисе медиахолдинга.

О проведении обысков в редакции "Секретных материалов" пишет на своей странице в соцсети Фейсбук журналист этой программы Владимир Тимофийчук.

"Обыски в редакции "Секретных материалов", - написал он на странице.

Также Тимофийчук ведет стрим из офиса "Секретных материалов", в котором в данный момент проходят обыски.

Согласно определению суда, которое попало в кадр стрима, обыски проводит Служба безопасности Украины.

О том, что обыски проводит СБУ, заявил и нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

"Прямо сейчас на телеканале 1+1 по адресу Куреневская,18 - идёт обыск. Маски-шоу организовано СБУ", - написал Дубинский в своем Телеграм-канале.

В определении суда, которое попало в стрим Тимофийчука, говорится, что обыски проводятся в рамках уголовного производства, открытого по факту совершения преступления, предусмотренного ч.3.ст.359 УК Украины - Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации.

Вместе с тем, в украинских СМИ сообщают, что речь идет деле по факту прослушивания комнаты для совещаний премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Следствие подозревает, что скандальные записи, якобы, "слил" журналист 1+1 Евгений Куксин.

Интернет-издание "Детектор медиа" пишет, что сотрудники СБУ сообщили, что ищут диктофон, которым журналист Куксин якобы записывал слова премьер-министра Гончарука во время совещания, на котором прозвучали слова о "пустом месте" в голове президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь интернет-издание "BBС.Украина" со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает, что именно в этом помещении, где проходят обыски, есть компьютер, на котором монтировались "пленки Гончарука".

16 января ряд Телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие кроме Гончарука заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие.

Теги: #сбу #1_1_media #обыски
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