Группа компаний NEQSOL Holding считает украинский рынок мобильной связи приоритетным для международной экспансии холдинга, говорится в сообщении ПрАО "ВФ-Украина" (осуществляет деятельность под брендом "Vodafone Украина") по итогам размещения евробондов на $500 млн.

"Мы принимаем во внимание планы развития "Vodafone Украина", предполагающие дальнейшие инвестиции в 4G и внедрение инновационных услуг. Мы считаем украинский рынок приоритетным в соответствии с нашей стратегией международной экспансии. Мы твердо верим в позитивный потенциал развития украинского рынка", – цитируется в сообщении CEO NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров.

Он также подчеркнул, что выпуск еврооблигаций соответствует стратегиям развития NEQSOL Holding и "Vodafone Украина", а низкая ставка, которой удалось добиться, свидетельствует о растущем доверии и интересе к деятельности компании.

В "Vodafone Украина" также сообщили, что срок погашения еврооблигаций выпущенных в объеме $500 млн с доходностью 6,2% - 11 февраля 2025 года.

Эмитентом ценных бумаг выступила VFU Funding PLC с целью последующего финансирования "Vodafone Украина".

Евробонды будут включены в котировальный список Ирландской фондовой биржи Euronext Dublin (Global Exchange Market). Ожидается, что облигации получат рейтинг B от S&P и B от Fitch (в соответствии с корпоративными рейтингами Vodafone Украина).

"Еврооблигации выпущены на выгодных условиях сроком на пять лет. Мы считаем, что стоимость и объем выпуска еврооблигаций демонстрируют наши сильные финансовые позиции. Этот выпуск еврооблигаций является крупным достижением не только для Vodafone Ukraine, но и для всего украинского рынка", – прокомментировала эмиссию CEO "Vodafone Украина" Ольга Устинова.

Украинский мобильный оператор намерен использовать доходы от еврооблигаций в том числе для рефинансирования своего промежуточного займа, а остаток средств будет использован для общекорпоративных целей.

Как сообщалось, "Vodafone Украина" разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн под 6,2%. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил собрать заявки на общую сумму более $ 3 млрд.

NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, в минувшем году подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

В апреле 2019 года ПрАО "ВФ-Украина" выпустило еврооблигации на сумму EUR90 млн с купонным доходом 9,2% годовых. Доходы от их размещения оператор планировал использовать в основном для приобретения лицензий LTE и частично для строительства сети.

Группа компаний NEQSOL Holding, согласно релизу, имеет более чем 25-летний опыт работы в различных отраслях и странах. Ее деятельность охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Казахстане, ОАЭ, Бангладеш. Группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х. Компании, входящие в группу, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата-центра и др.

Бизнесмен Гасанов является учредителем и 100%-ным владельцем группы компаний NEQSOL Holding, в том числе компаний Nobel Oil Services (UK) Limited, Nobel Oil E&P (UK) Limited (торговое наименование Nobel Upstream), Bakcell ООО и Norm ОАО.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн при росте дохода на 8% - до 12,9 млрд грн. В компании объясняют этот показатель увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

Выручка "Vodafone Украина" по итогам июля-сентября 2019 года составила 4,3 млрд грн, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, чистая прибыль – 887 млн грн, а показатель OIBDA увеличился на 28,9% и достиг 2,4 млрд грн.