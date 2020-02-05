Телеком

12:15 05.02.2020

Кабмин согласовал перераспределение частот в диапазонах 800-900 МГц для упрощения построения 4G-сетей

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Кабмин согласовал перераспределение частот в диапазонах 800-900 МГц для упрощения построения 4G-сетей

 Кабинет министров Украины в среду утвердил изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины (РЧР), направленные на упрощение построения мобильными операторами 4G-сетей, сообщил в своем "Telegram-канале" премьер-министр Алексей Гончарук.

"Перераспределение частот в диапазонах 800-900 МГц улучшит доступ к мобильному интернету и облегчит операторам процесс построения сетей 4G. Благодаря перераспределению частот уже в первых числах марта операторы обновят свои лицензии. В апреле свою сеть начнет развивать оператор "Интертелеком", а в июле - мобильные операторы "большой тройки", - отметил он.

Как отмечается в сравнительной таблице к документу, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", в частности, утвержденные изменения касаются, в том числе, устранения взаимонаправленных помех в работе CDMA и E-GSM сетей.

Кроме того, разрешается использование диапазона 3700-3800 МГц для технологии международной мобильной связи IMT (и другими радиотехнологиями) с 1 февраля 2020 года при условии получения лицензии на пользование РЧР в этом диапазоне на условиях конкурса.

"Таким образом, мы сохраним хорошие темпы в достижении цели правительства - обеспечить до 2024 года 95% покрытия транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и их социальных объектов доступом к высокоскоростному интернету", - отметил Гончарук.

Ранее Кабмин по инициативе Министерства цифровой трансформации урегулировал вопрос оплаты за выдачу новых технейтральных лицензий в полосах частот до 1 ГГц мобильным операторам.

Теги: #связь #частоты #4g #кабмин
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