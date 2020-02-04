Запуск 4G в Киевском метрополитене могут перенести из-за не установления платы за доступ к коммунальной инфраструктуре города – "Киевстар"

Старт проекта запуска 4G-связи в Киевском метрополитене может быть отсрочен из-за затягивания Киевсоветом принятия решения об установлении платы за доступ к коммунальной инфраструктуре города.

"План по запуску связи 4G на первых станциях киевского метро в марте под угрозой срыва из-за того, что Киевсовет до сих пор не принял важное решение об установлении платы за доступ к коммунальной инфраструктуре города. Поэтому операторы не могут гарантировать и давать четкие прогнозы осроках реализации инвестиционного проекта", - заявил директор по регуляторному обеспечению "Киевстар" Александр Когут агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, согласно плану, согласованному с операторами, КП "Киевский метрополитен" и КГГА, запуск связи 4G на первых станциях и тоннелях метро должен произойти в конце марта 2020 года с последующим развертыванием 4G-сети на всех станциях и тоннелях до начала 2021 года.

"По состоянию на сегодня согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном, Операторы уже завезли в страну соответствующее оборудование 4G и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ в метро", - отметил Когут.

Для этого необходимо подписать договор о доступе между операторами и метрополитеном.

"Проблема заключается в том, что уже почти год после принятия разными министерствами всех необходимых подзаконных актов для выполнения закона №1834 коммунальные предприятия Киева, включая метрополитен, остаются неуполномоченными Киевсоветом заключать с операторами договоры по доступу для развертывания телекоммуникационных сетей", - подчеркивают в "Киевстаре".

Мобильные операторы обеспокоены ситуацией, которая угрожает реализации инвестиционного проекта, и подчеркивают необходимость безотлагательного рассмотрения Киевсоветом проекта решения №3639 об установлении платы за доступ к инфраструктуре, разработанного еще в ноябре 2019 года.

Согласно информации на сайте Киевсовета, ближайшее заседание постоянной депутатской комиссии по транспорту, на котором будет рассматриваться проект решения об оплате доступа к инфраструктуре, состоится 5 февраля.

Как сообщалось, согласно плану, запуск связи 4G на первых станциях и в прилегающих тоннелях Киевского метрополитена должен состояться в конце первого квартала 2020 года с последующим распространением на все станции и тоннели до конца года.

Ранее советник мэра Киева Максим Бахматов сообщал, что сначала планируется подключить к связи четвертого поколения станции метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

В июле 2019 года "большая тройка" мобильных операторов ("Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell) признали победителем тендера по поиску подрядчика для строительства 4G-сети в Киевском метрополитене украинскую дочку китайской технологической компании Huawei.

Киевгоргосадминистрация с 1 февраля 2018 года расторгла сделку с компанией Mosquito Mobile, выигравшей тендер на строительство сети Wi-Fi Киевском метрополитене в 2014 году.