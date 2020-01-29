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09:16 29.01.2020

Apple получила рекордные прибыль и выручку в I финквартале благодаря высоким продажам iPhone

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Apple получила рекордные прибыль и выручку в I финквартале благодаря высоким продажам iPhone

Американская Apple Inc. зафиксировала рекордные прибыль и выручку в первом квартале 2020 финансового года благодаря сильным продажам iPhone и носимых устройств.

Как сообщается в пресс-релизе Apple, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 28 декабря 2019 года, увеличилась на 11%, до $22,24 млрд. Повышение прибыли было отмечено впервые более чем за год.

Чистая прибыль в расчете на акцию составила $4,99 при консенсус-прогнозе экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $4,54.

Квартальная выручка Apple увеличилась на 9%, до $91,82 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $88,48 млрд.

Выручка Apple от продажи iPhone в первом финквартале повысилась на 7,6%, до $55,96 млрд. Средний прогноз экспертов для этого показателя составлял $51,38 млрд. Более существенную выручку от продажи iPhone Apple получала лишь один раз - за аналогичный квартал 2017 фингода.

В сегменте носимых устройств, куда входят Apple Watch и AirPods, квартальная выручка взлетела на 37% - до $10,01 млрд. Гендиректор Apple Тим Кук заявил, что высокий спрос на эти устройства в предпраздничный сезон сократил их доступность, однако продажи в этом сегменте впервые оказались выше отметки в $10 млрд.

Сервисная выручка Apple увеличилась на 17%, до $12,72 млрд, однако оказалась хуже консенсус-прогноза на уровне $13,06 млрд. Запуск нового сервиса Apple TV+ не оказал влияния на показатели первого финквартала, сообщили в компании.

На текущий квартал, который завершится в марте, Apple прогнозирует выручку в размере $63-$67 млрд, тогда как эксперты ожидают, что этот показатель составит $62,41 млрд.

В Apple отмечают, что прогнозный диапазон на этот квартал является более широким, чем обычно, поскольку в компании продолжают оценивать потенциальные последствия эпидемии пневмонии в Китае, вызванной новым коронавирусом. Тим Кук сообщил в ходе телефонной конференции во вторник, что у Apple есть поставщики, базирующиеся в Ухане - эпицентре эпидемии, однако есть и альтернативные источники поставок подобной продукции.

В минувшем квартале продажи Apple в КНР выросли на 3% - до $13,58 млрд.

Акции Apple подорожали на 1,5% в ходе дополнительных торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость взлетела на 105%.

Теги: #iphone #apple
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