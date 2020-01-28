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19:00 28.01.2020

"Слуга народа" Гетманцев предлагает Раде обложить в Украине 20%-ым налогом услуги Google, Facebook, Apple, Netflix, Alibaba – законопроект

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"Слуга народа" Гетманцев предлагает Раде обложить в Украине 20%-ым налогом услуги Google, Facebook, Apple, Netflix, Alibaba – законопроект

 В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, предусматривающий введение в Украине налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги компаний нерезидентов электронных услуг в сети Интернет, таких как Google, Facebook, Apple, Adobe, Netflix.

Как сообщается на сайте украинского парламента, проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения налогом на добавленную стоимость электронных услуг, поставляемых нерезидентами физическим лицам, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины" №2634 авторства нардепа от фракции "Слуга народа" Данилы Гетманцева был внесен в Верховную Раду 19 декабря 2019г.

В пояснительной записке к законопроекту Гетманцев пишет, что предоставление компаниями нерезидентами электронных услуг для физлиц, не имеющих статуса субъекта хозяйствования, не позволяет эффективно реализовать правила налогообложения НДС, что приводит к потерям государственного бюджета и создает неконкурентную среду для резидентов-плательщиков.

"В свою очередь установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане, России и тому подобное", - пишет автор законопроекта.

Украинский нардеп также приводит в качестве примера опыт Российской Федерации, в которой с 1 января 2017 года был введен налог, который обязал нерезидентов уплачивать налог на добавленную стоимость с продажи на территории РФ электронных услуг: цифрового контента, услуг хранения и обработки информации, регистрации доменов и хостинга и др., При этом они должны стать на налоговый учет.

"Среди технологических гигантов в (российском – ИФ) контролирующем органе зарегистрировались Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International B.V., Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com и др. Всего с момента введения налога на налоговый учет стало 1580 компаний. По официальным данным в бюджет (РФ – ИФ) такими компаниями (B2C) было выплачено в 2017 году - 9,4 млрд (российских – ИФ) руб., в 2018г - 12 млрд руб., в I квартале 2019г - 12 млрд руб. (70% суммы приходится на крупнейшие IT компании). Аналогичные налоговые правила введены в Республике Беларусь в 2018 году", - говорится в пояснительной записке.

Таким образом, подытоживает Гетманцев, для Украины является актуальным создание предпосылок для администрирования НДС при налогообложении электронных услуг физлицам, поставляемых нерезидентами в сети Интернет путем внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс, учитывая особенности национального законодательства и с учетом зарубежного опыта.

Как следствие, данным законопроектом предлагается: определить перечень электронных услуг; включить нерезидентов в перечень лиц-плательщиков НДС; установить правила определения места поставки электронных услуг (B2C), форму и определенный порядок направления налогового уведомления нерезиденту и жалобы на такое решение.

Помимо того предлагается определить упрощенную процедуру удаленной регистрации поставщиков-нерезидентов плательщиком НДС в электронной форме на специально разработанном веб-портале и освободить их от обязанности регистрировать налоговые накладные.

Под электронными услугами Гетманцев подразумевает поставку изображений или текстов, электронных книг и журналов, аудио, видео, игр, азартных игр, ПО, а также предоставление рекламных услуг и доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам и облачным технологиям.

Принятие этого законопроекта, прогнозирует глава комитета, "обеспечит справедливые условия налогообложения для национальных и международных компаний нерезидентов, которые предоставляют электронные услуги на территории Украины. Введение правил будет способствовать дополнительным поступлениям от уплаченного налога в бюджет".

Как известно, ставка НДС в Украине составляет 20%.

Теги: #налоги #законопроект #гетманцев #интернет
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