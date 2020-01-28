Приложение Viber по итогам 2019г установлено на 96% смартфонов украинцев

Приложение Viber по итогам 2019 года установлено на 96% смартфонов жителей Украины, сообщила пресс-служба приложения со ссылкой на независимое исследование Kantar.

Как отмечается в сообщении, 33% пользователей Viber в Украине – молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, почти 16% - от 18 до 24 лет. Наиболее популярным Viber является в Киеве, Львове и Харькове.

По данным Viber, более половины всех пользователей в стране - женщины (55%), однако мужчины несущественно уступают по этому показателю (45%).

По числу отправленных сообщений самыми активными оказались жители Киева – 14%. Второе место занимает Львов (5%), далее идет Харьков (4%) и Днепр (2%).

Позвонить бесплатно по Viber любят киевляне (14% от всех исходящих звонков в Украине), жители Львова (4,5%), Харькова (4%), Днепра (2%) и Запорожья (2%).

Viber - приложение для звонков и обмена сообщениями, созданное в декабре 2010 года.

В настоящее время Viber является частью группы Rakuten Inc., штаб-квартира находится в Токио (Япония). Приложение выступает официальным мессенджером футбольного клуба FCB (Барселона), а также официальным приложением для звонков и обмена мгновенными сообщениями баскетбольного клуба Golden State Warriors.