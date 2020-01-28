Телеком

11:17 28.01.2020

Fitch присвоило оператору "ВФ Украина" рейтинг "B" с позитивным прогнозом

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Fitch присвоило оператору "ВФ Украина" рейтинг "B" с позитивным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ПрАО "ВФ-Украина" (осуществляет работу под брендом "Vodafone Украина") долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне "B", сообщило агентство во вторник.

Прогноз по рейтингу - "позитивный".

Fitch также опубликовало ожидаемый рейтинг "B (EXP)" планируемых облигаций VFU Funding plc для "ВФ Украина", представляющих собой участие в кредите.

Окончательный рейтинг по примечаниям зависит от получения окончательной документации.

Рейтинги "ВФ Украина" ограничены страновым рейтингом Украины "B".

Среди ключевых рейтинговых драйверов компании в Fitch отметили сильную рыночную позицию оператора (второй по величине на рынке, около 35% рынка мобильной связи), успешный ребрендинг и благоприятную конкурентную среду.

Теги: #вф_украина #fitch #vodafone
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