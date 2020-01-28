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11:01 28.01.2020

Disney представит ремейк мультфильма о "принце леса" Бемби

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Disney представит ремейк мультфильма о "принце леса" Бемби

Кинокомпания Disney начинает работу над ремейком мультфильма "Бемби", классическая экранизация которого вышла в 1942 году.

Как сообщает издание Deadline, вслед за "Королем львом", ставшем одним из самых кассовых проектов и собравшем в мировом прокате 1,66 млрд долларов, студия приняла решение переснять "Бемби". Мультфильм будет представлен в цифровом формате, где кадры живой природы с помощью графики будут сочетаться с анимированными персонажами.

Среди сценаристов проекта - Женева Робертсон-Дворет и Линдси Бир, создатели картин "Капитан Марвел" и "Изгой-один. Звездные войны: Истории". Продюсером мультфильма станет компания Depth of Field, которая работает над ремейком "Пиноккио".

Классический мультфильм про олененка вышел на экраны в 1942 году. Он был снят по мотивам книги австрийского писателя Феликса Зальтена и повествует об оленёнке по имени Бемби - "Принце леса", его первых шагах, трагической смерти матери, встречи с отцом, первой любви и поединке за нее. Мультфильм получил три номинации на премию "Оскар" - лучшая песня, лучшая оценка и лучший звук.

"Бэмби" был любимым мультфильмом самого Уолта Диснея.

Компания Disney многие годы занимается перезапуском проектов студии, вышедших в разные годы.

Так, студия представила экранизации сказок "Золушка", "Малефисента" (новое представление сказки "Спящая красавица"), "Питер Пен", "Красавица и чудовище", "Книга джунглей" и многие другие. Несмотря на критику со стороны общественности, выступающей против ремейков культовых проектов, все работы стали кассовыми для Disney.

Теги: #мультфильм #disney
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