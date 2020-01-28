Всеукраинский совет церквей предлагает отменить запрет для религиозных организаций на создание телеканалов - Минкультуры

Всеукраинский совет церквей предлагает отменить запрет для религиозных организаций на создание телеканалов, сообщает Министерство культуры, молодежи и спорта.

"Владимир Бородянский предложил членам Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций ежеквартально встречаться, а поправки к законопроектам совместно нарабатывать в формате рабочей группы. Среди перспективных направлений сотрудничества он назвал сотрудничество в сфере противодействия домашнему насилию и социального служения религиозных организаций, в частности, в сфере ресоциализации наркозависимых лиц", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства по результатам встречи министра с членами Совета.

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций предложил отменить запрет для религиозных организаций на создание телеканалов, который до сих пор действует со времен советского режима.

Также религиозные деятели обратили внимание на необходимость защиты прав верующих на оккупированных украинских территориях Крыма и Донбасса, многие из которых страдают от религиозных преследований в результате российской агрессии.

"Участники встречи согласились, что для развития эффективного взаимодействия с правительством важным является восстановление межведомственной Комиссии по вопросам реализации прав религиозных организаций, созданной при Кабинете министров Украины еще в 2008 году", - отмечается в сообщении.

По результатам встречи Министерство договорилось о сотрудничестве со Всеукраинским советом церквей.