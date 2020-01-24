Телеком

15:10 24.01.2020

Кабмин урегулировал вопрос оплаты за выдачу новых технейтральных лицензий в полосах частот до 1 ГГц мобильным операторам

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Кабмин урегулировал вопрос оплаты за выдачу новых технейтральных лицензий в полосах частот до 1 ГГц мобильным операторам

 Кабинет министров по инициативе Министерства цифровой трансформации Украины принял постановление, направленное на облегчение развертывания мобильными операторами сетей 4G в регионах.

"Благодаря сегодняшнему решению уже в феврале-марте операторы обновят свои лицензии. Далее в апреле свою сеть начнет развивать оператор "Интертелеком", а в июле - мобильные операторы большой тройки", - говорится в сообщении пресс-службы Минцифры в официальном Telegram-канале в пятницу

Как отмечают в Минцифры, согласно указанному постановлению операторы мобильной связи получат лицензии в диапазоне 900 МГц без тендера, путем возобновления уже существующих лицензий, поскольку использование именно этих частот позволяет покрывать сигналом одной базовой станции большую территорию по сравнению с БС, работащими в более высоких диапазонах.

"Новые лицензии технологически нейтральны. Это означает, что операторы смогут развивать не только свои сети 4G, но и внедрять более современные технологии", - подчеркнули в Минцифры.

Как отмечается в пояснительной записке к соответствующему документу, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", по результатам финансово-экономических расчетов, принятие проекта акта будет способствовать дополнительным поступлениям в государственный бюджет в 906 млн грн в 2020 году.

Вследствие перераспределения диапазонов частот между операторами, предлагается реализовать по 10 МГц в каждом регионе каждому оператору на срок в 15 лет.

Кроме того, данное решение Кабмина уменьшает стоимость лицензий на пользование радиочастотным ресурсом за счет изменения механизма оплаты. Так, ежегодное увеличение шага платежей для каждого следующего года после пяти лет действия лицензии снижено с 10% установленной стоимости до 5%.

Как отметили в Минцифры, министерство вместе со всеми причастными ведомствами продолжает работу над оптимизацией радиочастотного спектра для развития мобильной связи, частности над высвобождением частот специальных пользователей и телевидения.

Как сообщалось, ранее мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина", lifecell, "Интертелеком" подписали согласованный Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информации (НКРСИ), совместный план мер об улучшении доступа к мобильному интернету, согласно которому регулятор может выдать операторам в марте 2020 года новые лицензии на пользование радиочастотами в диапазоне 900 МГц.

Теги: #связь #частоты #мобильные_операторы #кабмин #4g
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