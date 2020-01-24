Гендиректором КРРТ назначен ранее исполнявший обязанности главы концерна

Председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Валентин Петров представил коллективу Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) генерального директора Сергея Микрюкова, сообщила пресс-служба Госспецсвязи.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров №14 о назначении Микрюкова гендиректором КРРТ принято 15 января 2020 года.

Ранее Микрюков работал в КРРТ в должности и. о. гендиректора.

По словам Петрова, КРРТ - стратегическое предприятие, которое занимает определяющее место в цепи обеспечения национальной безопасности и обороны государства.

"Поскольку телевидение и радиовещание - это оружие в гибридной войне, ключевыми являются вопросы обеспечения трансляции украинского контента на временно оккупированных территориях, в зоне ведения боевых действий и на приграничной территории. Именно поэтому Концерн в сфере управления Госспецсвязи находится под особым вниманием руководства государства ", - подчеркнул Петров.

Он также отметил, что среди стоящих перед КРРТ оперативно-тактических задач - внедрение цифрового вещания.

"В этом году мы сдвинем с места вопрос построения государственного цифрового мультиплекса. Кроме того, есть задачи по разветвлению покрытия и развитию инфраструктуры", - подчеркнул глава Госспецсвязи.

В свою очередь Микрюков отметил, что Концерну необходимо комплексно менять подход к развитию инфраструктуры и оказываемых услуг.

Новый глава КРРТ сообщил, что уже разработана стратегия развития Концерна, которая позволит ему трансформироваться.

Концерн РРТ - государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи. Заказчиками услуг КРРТ является национальные теле- и радиокомпании Украины, региональные областные телерадиокомпании, независимые коммерческие телерадиокомпании и предприятия связи.