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07:09 24.01.2020

SpaceX перенесла запуск на орбиту очередной партии из 60 интернет-спутников Starlink

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Запуск очередной партии из 60 спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink планируется осуществить не ранее 27 января, сообщила компания-оператор SpaceX.

Отсрочка запуска продиктована плохими погодными условиями для посадки первой многоразовой ступени тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX на плавучей платформе в Атлантике. Ранее запуск планировалось осуществить во вторник, а затем в пятницу.

"Погода в зоне спасательной операции продолжает оставаться неблагоприятной, поэтому команды теперь планируют осуществить запуск 27 января", - говорится в сообщении.

Это должен быть уже четвертый вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. Первые 60 спутников были запущены в конце мая, вторые - в ноябре прошлого года, а третьи - в январе текущего года. С учетом предстоящего запуска орбитальная группировка системы Starlink должна составить 240 космических аппаратов.

Компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд. В перспективе предполагается запуск более 30 тысяч спутников системы Starlink.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon.

Теги: #ракета #сша #спутники #запуск
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