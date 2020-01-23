Акционеры "Vodafone Украина" переизбрали набсовет и ввели в его состав менеджеров Neqsol Holding

Акционеры ПрАО "ВФ Украина" (бренд "Vodafone Украина") на внеочередном собрании 4 декабря приняли решение полностью изменить состав наблюдательного совета компании и внести соответствующие изменения.

Согласно сообщению ПрАО в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), акционеры решили установить численность набсовета в количестве пяти человек.

Новыми членами набсовета оператора назначены:

- Ришад Алиев (от Preludium B.V.) с 2017 года и по настоящее время является заместителем финансового директора группы Azerconnnect, ранее - директор бухгалтерии и казначейства Azerfon;

- Имран Ахмедзаде (от Preludium B.V.) с 2017 года и по настоящее время является финансовым директором Neqsol Holding Azerbaijan, а также членом совета директоров Nobel Oil Services (UK) Ltd;

- Юсиф Джаббаров (от Preludium B.V.) с 2015 года и по настоящее время является членом совета директоров Nobel Upstream, с 2018 года и по настоящее время - генеральным директором Neqsol Holding Azerbaijan;

- Эмин Кемиров (от Preludium B.V.) с 2018 года и по настоящее время является руководителем юрпрактики Neqsol Holding Azerbaijan, ранее занимал должность главного менеджера юрпрактики "PwC Азербайджан";

- Меридж Тунч (от Preludium B.V.) с 2018 года и по настоящее время является руководителем отдела человеческих ресурсов Neqsol Holding Azerbaijan. ранее был директором отдела человеческих ресурсов "Самсунг Электороникс".

Прекращены полномочия членов наблюдательного совета компании: Рона Зоммера, Инессы Галактионовой, Алексея Корни, Джошуа Тулгана и Яцека Пассии.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года NEQSOL Holding закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI.

Ранее NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписал юридически обязывающее соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. В рамках соглашения МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto s.a.r.l. продала 100%-ную долю в компании Preludium B.V. (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина", за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Preludium B.V. владеет 773 845 495 простыми именными акциями, что составляет 99% от общего количества голосующих акций ПрАО "ВФ Украина".

Группа компаний NEQSOL Holding, согласно релизу, имеет более чем 25-летний опыт работы в различных отраслях и странах. Ее деятельность охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Казахстан, ОАЭ, Бангладеш. Группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х годов. Компании, входящие в группу, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата-центра и др.

Бизнесмен Гасанов является учредителем и 100%-м владельцем группы компаний NEQSOL Holding, в том числе компаний Nobel Oil Services (UK) Limited, Nobel Oil E&P (UK) Limited (торговое наименование Nobel Upstream), Bakcell ООО и Norm ОАО.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине, по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн при росте дохода на 8%, до 12,9 млрд грн. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

Выручка "Vodafone Украина" по итогам июля-сентября 2019 года составила 4,3 млрд грн, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, чистая прибыль – 887 млн грн, а показатель OIBDA увеличился на 28,9% и достиг 2,4 млрд грн.

География бизнеса МТС существенно сократилась за последние три года. В 2016 году оператор ушел из Узбекистана, продав свой бизнес там за символический $1 из-за разбирательств с американским регулятором, который заподозрил МТС, VEON (ранее Vimpelcom Ltd.) в многомиллионных взятках для обеспечения возможности выйти на местный рынок связи.

В 2017 году МТС покинула Туркмению, так как национальный оператор "Туркментелеком" не продлил договор о сотрудничестве с оператором - это привело к отключению услуг международной и междугородней зоновой связи и услуг доступа в интернет. Сроки выданных разрешений на частоты у "дочки" МТС к тому моменту тоже истекли. По итогам 2017 года МТС зафиксировала убыток от обесценения активов в Туркмении в 3,2 млрд рублей.

В Украине МТС, опасаясь санкций, перешла под бренд Vodafone.

После закрытия сделки у МТС сохранится только два актива за рубежом - в Беларуси (принадлежит 49%) и Армении (принадлежит 100%).