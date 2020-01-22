Телеком

13:25 22.01.2020

"Vodafone Украина" совместно с водоканалами запускает услугу автоматизированного учета воды на базе сети NB-IoT

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"Vodafone Украина" совместно с водоканалами запускает услугу автоматизированного учета воды на базе сети NB-IoT

 Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" совместно с водоканалами Украины начинает пилотный проект "Умный учет" (Smart Metering) на базе сети NB-IoT, сообщили в пресс-службе оператора.

"На узлы коммерческого учета воды в инфраструктуре водоканалов устанавливается оборудование, с помощью которого в онлайн-режиме снимаются и передаются данные по объемам подачи воды. Услуга позволит автоматизировать процесс сбора данных, их обработку и управление", - говорится в сообщении.

По информации "Vodafone Украина", водоканалы, которые участвуют в пилотном проекте, получают доступ к web-кабинету с информацией о коммерческом использовании воды, удобный инструмент для планирования и аналитики, а также возможность автоматической загрузки данных в свои информационные базы и системы.

В настоящее время пилотные проекты запущены в г. Сумы и Вишневом Киевской области. Компания также планирует сотрудничество с пятью городами, среди которых как города-миллионники, так и районные центры.

По завершении пилотного проекта планируется коммерческий запуск услуги "Умный учет" для водоканалов, в дальнейшем - для других поставщиков услуг ЖКХ.

Кроме того, планируется развивать услугу в таких направлениях, как технологический учет ресурсов, квартирный учет, биллинг.

"Основным критерием для участия в проекте является открытость и готовность водоканалов внедрять в рабочий процесс новые технологические решения", - отмечает оператор.

Как сообщалось, мобильный оператор компания "Vodafone Украина" запустил в коммерческую эксплуатацию собственную NB-IoTсеть (сеть для интернета вещей) на частоте 1800 МГц.

Теги: #водоканалы #vodafone #проект
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