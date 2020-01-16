Телеком

13:18 16.01.2020

"1+1 media" переносит дату кодирования спутникового сигнала на 28 января по результатам анализа уровня готовности населения

2 мин читать
"1+1 media" переносит дату кодирования спутникового сигнала на 28 января по результатам анализа уровня готовности населения

Медиагруппа "1+1 media" информирует о переносе даты кодирования спутникового сигнала телеканалов с 20 на 28 января 2020 года по просьбе спутниковых операторов.

"Кодирование спутникового сигнала телеканалов "1+1", "2+2", ТЕТ, "Бигуди", "Плюсплюс" и "УНИАН ТВ" переносится с 20 января на 28 января 2020 года", сообщается на сайте группы в четверг.

Свое решение компания обосновала поступлением информации от спутниковых операторов о том, что в настоящее время стремительно растут запросы украинцев относительно кодирования, и спрос на подключение к услуге существенно превышает предложение.

"Несмотря на всестороннее информирование абонентов спутника об изменениях в вещании, к сожалению, не все заблаговременно позаботились о приобретении тюнеров, вернувшись к этому вопросу только сейчас. Учитывая стремительный рост спроса среди абонентов на спутниковые приемники и очереди на подключение абонентов к официальным спутниковым операторам, группа идет на вынужденную отсрочку кодирования сигнала в пользу населения", - заявил генеральный директор "1+1 media" Ярослав Пахольчук.

По мнению медиагруппы, дополнительное время позволит абонентам, откладывавшим кодирование, успеть обеспечить себе возможность просмотра телеканалов через спутник после кодирования, а официальным спутниковым операторам позволит обработать все обращения граждан.

В "1+1 media" также напомнили, что изменения коснутся только абонентов открытого спутника, а для абонентов платного спутника, цифрового эфирного (Т2), кабельного и интернет-телевидения ничего не изменится.

"Кодируются только развлекательные каналы, функция которых, в первую очередь, развлекать зрителя. Информационные каналы остаются в открытом доступе на спутнике, в том числе международная версия "1+1 International", - отмечается в релизе.

Теги: #1_1 #спутник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:42 05.11.2019
"1+1 media" начала блэкаут своих телеканалов

"1+1 media" начала блэкаут своих телеканалов

12:27 18.10.2019
В "Европейской солидарности" расценили обвинения в адрес Порошенко в эфире телеканала "1+1" как пропаганду в стиле российского ТВ

В "Европейской солидарности" расценили обвинения в адрес Порошенко в эфире телеканала "1+1" как пропаганду в стиле российского ТВ

15:01 07.10.2019
Кличко обещает новые иски о защите чести и достоинства к телеканалу "1+1"

Кличко обещает новые иски о защите чести и достоинства к телеканалу "1+1"

14:22 27.09.2019
Телеканалы "1+1" и "2+2" начали вещать в зоне проведения ООС

Телеканалы "1+1" и "2+2" начали вещать в зоне проведения ООС

18:35 05.09.2019
Секретный российский спутник "Луч" сблизился на орбите с американским Intelsat 17

Секретный российский спутник "Луч" сблизился на орбите с американским Intelsat 17

15:23 20.08.2019
Вместо Александра Ткаченко «1 + 1» возглавил Вячеслав Миенко - СМИ

Вместо Александра Ткаченко «1 + 1» возглавил Вячеслав Миенко - СМИ

17:06 15.08.2019
Кодирование спутникового телесигнала не повлияет на работу телеком-рынка в Украине - руководитель видеосервиса Megogo

Кодирование спутникового телесигнала не повлияет на работу телеком-рынка в Украине - руководитель видеосервиса Megogo

06:48 07.08.2019
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник

11:45 01.06.2019
Украинские медиагруппы инвестировали более $2,5 млн в кодирование сигнала и закодируют спутниковый сигнал с 20 января 2020

Украинские медиагруппы инвестировали более $2,5 млн в кодирование сигнала и закодируют спутниковый сигнал с 20 января 2020

12:09 03.05.2019
Суркисы намерены подать иск к Порошенко в Англии – Коломойский

Суркисы намерены подать иск к Порошенко в Англии – Коломойский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вся реклама с 16 января должна быть на украинском языке - Нацсовет

Компания СКМ не подтверждает информацию о выплате $700 млн Raga Establishment в рамках мирового соглашения по делу "Укртелекома"

Иновещатель UA|TV прекратил международную трансляцию

Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала "Прямой" за посягательство на честь президента

Нацсовет по телерадиовещанию проверит спутниковый канал "НАШ" за трансляцию пресс-конференции Путина

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевстар" поможет Минцифры повышать цифровую грамотность украинцев

"Киевстар" планирует запуск Open API

Сенаторы США предлагают выделить более $1 млрд на программы по снижению влияния Huawei в сфере 5G

Спутниковый провайдер Viasat заявляет о мошеннических действиях в отношении него в интернете и соцсетях

"1+1 media" трассформирует отдел маркетинга и корпоративных коммуникаций, директор отдела покидает медиагруппу

ИнАУ и УСПП усматривают в законопроекте "О деятельности медиа" значительные риски увеличения цензуры

Вся реклама с 16 января должна быть на украинском языке - Нацсовет

Компания СКМ не подтверждает информацию о выплате $700 млн Raga Establishment в рамках мирового соглашения по делу "Укртелекома"

"Киевстар" выпустил универсальный стартовый пакет Smart SIM без тарифного плана

Иновещатель UA|TV прекратил международную трансляцию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА