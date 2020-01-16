"1+1 media" переносит дату кодирования спутникового сигнала на 28 января по результатам анализа уровня готовности населения

Медиагруппа "1+1 media" информирует о переносе даты кодирования спутникового сигнала телеканалов с 20 на 28 января 2020 года по просьбе спутниковых операторов.

"Кодирование спутникового сигнала телеканалов "1+1", "2+2", ТЕТ, "Бигуди", "Плюсплюс" и "УНИАН ТВ" переносится с 20 января на 28 января 2020 года", сообщается на сайте группы в четверг.

Свое решение компания обосновала поступлением информации от спутниковых операторов о том, что в настоящее время стремительно растут запросы украинцев относительно кодирования, и спрос на подключение к услуге существенно превышает предложение.

"Несмотря на всестороннее информирование абонентов спутника об изменениях в вещании, к сожалению, не все заблаговременно позаботились о приобретении тюнеров, вернувшись к этому вопросу только сейчас. Учитывая стремительный рост спроса среди абонентов на спутниковые приемники и очереди на подключение абонентов к официальным спутниковым операторам, группа идет на вынужденную отсрочку кодирования сигнала в пользу населения", - заявил генеральный директор "1+1 media" Ярослав Пахольчук.

По мнению медиагруппы, дополнительное время позволит абонентам, откладывавшим кодирование, успеть обеспечить себе возможность просмотра телеканалов через спутник после кодирования, а официальным спутниковым операторам позволит обработать все обращения граждан.

В "1+1 media" также напомнили, что изменения коснутся только абонентов открытого спутника, а для абонентов платного спутника, цифрового эфирного (Т2), кабельного и интернет-телевидения ничего не изменится.

"Кодируются только развлекательные каналы, функция которых, в первую очередь, развлекать зрителя. Информационные каналы остаются в открытом доступе на спутнике, в том числе международная версия "1+1 International", - отмечается в релизе.