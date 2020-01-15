"Киевстар" поможет Минцифры повышать цифровую грамотность украинцев

Президент мобильного оператора компании "Киевстар" Александр Комаров и Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в среду подписали меморандум о сотрудничестве, сообщается на официальной странице Минцифры в Facebook.

Оператор будет сотрудничать с министерством в части создания благоприятных условий и распространения учебных материалов для обучения населения цифровым навыкам и мобильной грамотности; в части повышения уровня осведомленности родителей о рисках, которые подстерегают их детей в интернете. Также "Киевстар" поможет министерству в повышении уровня цифровых компетенций украинских предпринимателей и будет способствовать распространению технологических решений для более эффективного ведения бизнеса.

"Нашей целью является не только упрощение взаимодействия украинских граждан с государством с помощью современных технологий, но и создание комфортных условий для предпринимательства. Еще одна наша цель - сделать все возможное, чтобы защитить украинских детей от угроз, которые таит в себе интернет, в частности социальные сети. Поэтому обмен опытом и компетенциями с крупнейшим оператором мобильной связи в Украине является чрезвычайно важным для нас", - подчеркнул вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.