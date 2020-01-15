Сенаторы США предлагают выделить более $1 млрд на программы по снижению влияния Huawei в сфере 5G

Группа американских сенаторов, встревоженных быстрым ростом влияния Huawei Technologies Co. в сфере 5G-услуг, предлагает Вашингтону субсидировать компании, конкурирующие с китайским поставщиком телекоммуникационного оборудования на этом рынке, пишет The Wall Street Journal.

Законопроект, предложенный двухпартийной группой сенаторов, предусматривает выделение не менее $750 млн на субсидирование компаний, разрабатывающих 5G-технологии, а также создание отдельного фонда объемом $500 млн для поддержки компаний, использующих "надежное и безопасное" оборудование по всему миру.

Проект закона был представлен сенатором-республиканцем от Северной Каролины Ричардом Бёрром, возглавляющим комитет по разведке американского Сената, а также его заместителем в комитете, сенатором-демократом от Вирджинии Марком Уорнером. В проекте не приводится никаких названий, однако авторы законопроекта говорят, что он направлен против китайских производителей телекоммуникационного оборудования.

Huawei в последние годы стала ведущим мировым поставщиком оборудования для сетей мобильной связи. Американские власти обвиняют китайское правительство в субсидировании развития зарубежного бизнеса Huawei за счет низкопроцентных кредитов и других видов помощи, считая, что это дает компании несправедливое конкурентное преимущество по сравнению с ее западными конкурентами.

Растущие опасения американских регуляторов в отношении влияния Huawei связаны с тем, что мировые операторы мобильной связи начали обновлять свои сети в соответствии со спецификациями 5G. Новые технологии позволяют компаниям в большей степени контролировать свои сети удаленно, что, по мнению экспертов, повышает их уязвимость к хакерским атакам.

Законопроект, предложенный американскими сенаторами, предполагает, что сумма в $750 будет выделена в течение пяти лет из средств, которые Федеральная комиссия по связи США (FCC) получает от продажи лицензий на использование частот.

Сенаторы предлагают выделять помощь компаниям на исследования и разработки в области 5G-технологий на базе открытых стандартов. Это, как ожидается, поможет улучшить позиции на рынке США небольшим американским компаниям, которые в настоящее время проигрывают европейским и азиатским конкурентам.

Создание отдельного фонда объемом $500 млн предполагает, что его средства будут использоваться для стимулирования закупки зарубежными мобильными операторами оборудования конкурентов Huawei, учитывая, что Вашингтон пытается убедить власти зарубежных стран ограничить использование продукции китайской компании. Ближайшие конкуренты Huawei на рынке инфраструктурного оборудования для 5G-сетей - шведская Ericsson AB и финская Nokia Corp.

Источники WSJ сообщают, что министерство торговли США недавно направило на рассмотрение Административно-бюджетного управления при президенте новые регулирующие положения, которые закроют американским компаниям возможность продавать Huawei оборудование, выпускаемое их зарубежными подразделениями.

В 2019 году Минторг США внес Huawei в "черный" список компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без получения специальных лицензий. В результате Huawei потеряла доступ к продукции американских производителей микроэлектроники и других компаний, поставивших ей компоненты общей стоимостью $11 млрд в прошлом году.