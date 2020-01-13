Телеком

14:11 13.01.2020

"Киевстар" выпустил универсальный стартовый пакет Smart SIM без тарифного плана

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"Киевстар" выпустил универсальный стартовый пакет Smart SIM без тарифного плана

Мобильный оператор компания "Киевстар" выпустил универсальный стартовый пакет Smart SIM без тарифного плана, который можно использовать, в том числе, для самостоятельной замены SIM-карты, сообщила пресс-служба оператора.

Smart SIM можно использовать для подключения тарифного плана "SIM для устройств", для подключения услуги "SIM для планшета", а также для самостоятельной замены SIM-карты.

Тарифный план "SIM для устройств" позволяет использовать услуги мобильного оператора в разумных устройствах (IoT): сигнализациях, GPS-трекерах, датчиках, смарт-часах и тому подобное. Каждый день абоненты будут получать 30 Мб мобильного интернета, 30 минут для звонков и 30 SMS-сообщений для их использования в IoT-устройствах.

Услуга "SIM для планшета" позволяет использовать еще одну SIM-карту для интернета в планшете, втором смартфоне или в модеме, имея один номер и счет для основной и дополнительной карточек.

Кроме того, чтобы упростить процесс восстановления SIM-карты, "Киевстар" отменил оплату за услугу "Самостоятельная замена SIM".

Ранее "Киевстар" запустил тарифный план для абонентов старшего возраста "Звонки для родителей".

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #киевстар #услуги #тарифы
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