"Киевстар" запускает тарифный план для людей старшего возраста

Мобильный оператор "Киевстар" запускает тарифный план для абонентов старшего возраста "Звонки для родителей".

Как сообщила пресс-служба оператора, он будет выгодным для тех, кто пользуется только голосовой связью и не нуждается в услугах мобильного интернета.

"Количество украинцев, которые активно пользуются мобильным интернетом постоянно растет, а объемы дата-трафика в нашей сети ежегодно увеличиваются в полтора-два раза. Но есть и те, кому нужны только звонки. И мы хотим, чтобы наши тарифы соответствовали их потребностям. Статистика указывает, что, в первую очередь, это касается абонентов в возрасте от 60 лет. Поэтому именно для них мы создали доступный тариф только для звонков", - цитирует пресс-служба директора по маркетингу "Киевстара" Павла Данимана.

В тарифе "Звонки для родителей" за 60 грн в месяц абоненты получат безлимитные звонки в сети "Киевстар", а звонки на номера других мобильных операторов и номера фиксированной связи будут стоить 0,6 грн/мин. Кроме того, для абонентов, которые будут пользоваться этим тарифом на смартфонах, предусмотрены бонусные 100 Мб мобильного интернета, например, на случай автоматического обновления приложений и т.п.

Перейти на условия нового тарифа могут действующие абоненты "Киевстар" в возрасте от 60 лет, если они пользуются услугами оператора не менее 3 месяцев. Для этого необходимо посетить один из фирменных магазинов оператора с паспортом и ИНН, чтобы оформить договор.

Тариф "Звонки для родителей" предусматривает контрактную форму обслуживания, в которой лучший уровень защиты номера и персональных данных абонентов, возможность оплачивать счет частями, управлять несколькими номерами и другое. В частности, один абонент может подключить на свой персональный счет сразу два номера с тарифом "Звонки для родителей": для себя и для своих близких.

Кроме того, для абонентов, которым не нужен мобильный интернет, оператор предлагает тариф предоплаты "Киевстар Комфорт", где пользователи на месяц получат безлим в сети оператора и 30 минут для звонков на номера других мобильных операторов и номера фиксированной связи.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).