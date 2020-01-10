Телеком

11:53 10.01.2020

"Киевстар" запускает тарифный план для людей старшего возраста

2 мин читать
"Киевстар" запускает тарифный план для людей старшего возраста

Мобильный оператор "Киевстар" запускает тарифный план для абонентов старшего возраста "Звонки для родителей".

Как сообщила пресс-служба оператора, он будет выгодным для тех, кто пользуется только голосовой связью и не нуждается в услугах мобильного интернета.

"Количество украинцев, которые активно пользуются мобильным интернетом постоянно растет, а объемы дата-трафика в нашей сети ежегодно увеличиваются в полтора-два раза. Но есть и те, кому нужны только звонки. И мы хотим, чтобы наши тарифы соответствовали их потребностям. Статистика указывает, что, в первую очередь, это касается абонентов в возрасте от 60 лет. Поэтому именно для них мы создали доступный тариф только для звонков", - цитирует пресс-служба директора по маркетингу "Киевстара" Павла Данимана.

В тарифе "Звонки для родителей" за 60 грн в месяц абоненты получат безлимитные звонки в сети "Киевстар", а звонки на номера других мобильных операторов и номера фиксированной связи будут стоить 0,6 грн/мин. Кроме того, для абонентов, которые будут пользоваться этим тарифом на смартфонах, предусмотрены бонусные 100 Мб мобильного интернета, например, на случай автоматического обновления приложений и т.п.

Перейти на условия нового тарифа могут действующие абоненты "Киевстар" в возрасте от 60 лет, если они пользуются услугами оператора не менее 3 месяцев. Для этого необходимо посетить один из фирменных магазинов оператора с паспортом и ИНН, чтобы оформить договор.

Тариф "Звонки для родителей" предусматривает контрактную форму обслуживания, в которой лучший уровень защиты номера и персональных данных абонентов, возможность оплачивать счет частями, управлять несколькими номерами и другое. В частности, один абонент может подключить на свой персональный счет сразу два номера с тарифом "Звонки для родителей": для себя и для своих близких.

Кроме того, для абонентов, которым не нужен мобильный интернет, оператор предлагает тариф предоплаты "Киевстар Комфорт", где пользователи на месяц получат безлим в сети оператора и 30 минут для звонков на номера других мобильных операторов и номера фиксированной связи.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #киевстар #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:49 08.01.2020
Обновленные тарифы на распределение газа вступили в силу

Обновленные тарифы на распределение газа вступили в силу

15:18 08.01.2020
"Киевстар", lifecell предоставили льготы на связь с Ираном в связи с крушением самолета МАУ

"Киевстар", lifecell предоставили льготы на связь с Ираном в связи с крушением самолета МАУ

16:38 06.01.2020
В международных аэропортах Грузии с 1 февраля повышаются тарифы за обеспечение авиационной безопасности

В международных аэропортах Грузии с 1 февраля повышаются тарифы за обеспечение авиационной безопасности

17:10 31.12.2019
Базой расчета между "Нафтогазом" и "Газпромом" являются утвержденные украинским регулятором тарифы - Коболев

Базой расчета между "Нафтогазом" и "Газпромом" являются утвержденные украинским регулятором тарифы - Коболев

18:27 28.12.2019
"Укрметаллургпром" оценивает потери отрасли от подорожания распределения газа в 550 млн грн в год и просит помощи у президента и премьера

"Укрметаллургпром" оценивает потери отрасли от подорожания распределения газа в 550 млн грн в год и просит помощи у президента и премьера

16:00 27.12.2019
"Киевстар" подключил к 4G-сети еще 68 населенных пунктов в 4 областях Украины

"Киевстар" подключил к 4G-сети еще 68 населенных пунктов в 4 областях Украины

13:19 27.12.2019
Кернес анонсирует снижение тарифов на горячую воду и тепло в платежках за декабрь

Кернес анонсирует снижение тарифов на горячую воду и тепло в платежках за декабрь

17:33 26.12.2019
Сотрудники Киевстар сдали кровь, чтобы спасти 32 маленьких пациента Института им. Н. Амосова

Сотрудники Киевстар сдали кровь, чтобы спасти 32 маленьких пациента Института им. Н. Амосова

12:32 26.12.2019
"Киевстар" запускает услугу оплаты такси с помощью мобильных денег

"Киевстар" запускает услугу оплаты такси с помощью мобильных денег

16:32 21.12.2019
"Газпром" будет платить "Нафтогазу" согласованный тариф за транзит, а размер тарифа регулятора - проблема "Нафтогаза" - Козак

"Газпром" будет платить "Нафтогазу" согласованный тариф за транзит, а размер тарифа регулятора - проблема "Нафтогаза" - Козак

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала "Прямой" за посягательство на честь президента

Нацсовет по телерадиовещанию проверит спутниковый канал "НАШ" за трансляцию пресс-конференции Путина

НАБУ проводит обыски в офисе одесского телеканала "Думская TV "

Решение о продаже прав на трансляцию "Слуги народа" российскому "ТНТ" принимала шведская Eccho Rights – "Квартал 95"

NEQSOL Holding закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Евросоюза усиливают защиту потребителей в цифровом пространстве

"1+1 media" в 2019г инициировала 22 уголовных производств в связи с пиратством

Нацсовет по телерадиовещанию оштрафует телеканал "НАШ" на 105,6 тыс. грн из-за трансляции интервью Гордона с Азаровым

Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала "Прямой" за посягательство на честь президента

Нацсовет по телерадиовещанию проверит ZIK и "112.Украина" из-за трансляции запрещенных высказываний отдельных политиков

Нацсовет по телерадиовещанию закажет в УГЦР просчет новых частот

Количество пользователей российскими электронными почтовыми сервисами в Украине сократилось до 13,7% - исследование ПриватБанка

HP вновь отвергла предложение Xerox о покупке

YouTube с января ограничит сбор данных при просмотре видео для детей

lifecell запустил 3G/4G связь в Днепровском метрополитене в тестовом режиме

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА