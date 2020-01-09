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19:20 09.01.2020

Власти Евросоюза усиливают защиту потребителей в цифровом пространстве

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Власти Евросоюза усиливают защиту потребителей в цифровом пространстве

Власти Евросоюза вводят новые правила работы компаний в цифровом пространстве, призванные усилить защиту потребителей в интернете.

Нарушение правил может повлечь за собой крупные штрафы, предупреждают в руководстве Еврокомиссии.

"Новые правила дадут потребителям в цифровом мире такую защиту, которой они по праву заслуживают", - заявила зампредседателя Еврокомиссии Вера Юрова.

Она призвала государства Евросоюза начать внедрение этих правил "безотлагательно" и полностью завершить в течение двух лет.

Вводимые правила, в частности, запрещают компаниям-продавцам использовать ботов для оптовой покупки билетов на концерты или спортивные мероприятия с целью их последующей перепродажи по завышенной цене, пишет Deutsche Welle. Помимо этого, продавцам товаров и услуг запрещается публиковать фейковые отзывы на своих сайтах, а в случае уценки товаров необходимо размещать данные о том, какой была цена за 30 дней до этого.

Невыполнение принятых правил может обернуться для компании штрафом в размере "не менее 4% ее годового оборота", заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Мы даем четкий предупредительный сигнал компаниям о том, что они должны играть по правилам, а не обходить их", - заявил Рейндерс.

В мае 2018 года вступил в силу Общий регламент ЕС о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), регулирующий распространение и использование личных данных европейцев. В соответствии с регламентом, пользователи из ЕС получили право знать, как именно используются персональные данные, которые они предоставляют о себе в интернете. Ранее защита персональных данных регулировалась, главным образом, национальными нормами стран-членов ЕС и, таким образом, регулирование этой сферы отличалось в каждом из государств Евросоюза.

Теги: #защита #европа #интернет #потребители
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