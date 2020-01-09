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15:50 09.01.2020

Нацсовет по телерадиовещанию оштрафует телеканал "НАШ" на 105,6 тыс. грн из-за трансляции интервью Гордона с Азаровым

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Нацсовет по телерадиовещанию оштрафует телеканал "НАШ" на 105,6 тыс. грн из-за трансляции интервью Гордона с Азаровым

 Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по итогам проверки принял решение оштрафовать ООО "Наша Прага" (Киев, спутниковое вещание, логотип "НАШ") на 105,625 тыс. грн (25% суммы лицензионного сбора) из-за высказываний экс-премьер-министра Украины Николая Азарова в передаче "Гордон".

Соответствующее решение члены Нацсовета приняли на заседании в четверг.

"По результатам проверки, мы зафиксировали распространение высказываний, которые имеют признаки нарушения лицензиатом требований ч.1 ст.28 закона Украины "Об информации", а также абз.3, 4 и 9 ч.2 ст.6 и пунктов "а" и "в" ч.1 ст.59 закона Украины "О телевидении и радиовещании", - сказал член Нацсовета Сергей Костинский во время заседания.

Он, в частности, отметил, что высказывания экс-премьера в интервью являются искажением информации, преднамеренной подменой понятий, а также распространением необъективной информации.

"Мы зафиксировали высказывание Азарова, где он представил свое мнение о ситуации, которая произошла на Майдане Независимости в 2014 году: "Потом я стал убеждаться, что этот стихийный вначале протест, начал перерождаться в заговор против правительства. И затем это вылилось в государственный переворот со сменой системы власти". Далее он говорит: "в памяти тех жертв, тысяч людей, которые погибли в результате развернутого и спровоцированного Майданом конфликта на юго-востоке". То есть он говорит, что это не военная агрессия со стороны Российской Федерации, а конфликт…", - пояснил Костинский.

Нацсовет обязывает ООО "Наша Прага" на протяжении месяца привести свою деятельность до требований законодательства.

Теги: #телерадиовещание #наш #нацсовет #штраф
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